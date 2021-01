"WandaVision" to pierwszy serial stworzony przez Marvel Studios. Dwa debiutanckie odcinki odniosły ogromny sukces. Obecnie to najlepiej oceniana produkcja całego MCU.

Pierwsza dwa odcinki serialu "WandaVision" już za nami. Chociaż produkcja jest zupełnie inna niż dotychczasowe produkcje Marvel Studios została najbardziej doceniona przez krytyków. Jaką ocenę wystawiono "WandaVision" na Rotten Tomatoes?

"WandaVision" - najlepiej oceniana produkcja Marvela w historii

Pandemia koronawirusa sprawiła, że fani MCU mieli długą przerwę od produkcji o superbohaterach Domu Pomysłów. Pierwszym tytułem, który ukazał się po ponad rocznej przerwie, nie był jak pierwotnie planowano film "Black Widow", tylko serial Disney+ pod tytułem "WandaVision".

Serial opowiadający o Scarlet Witch i Visionie to pierwsza odcinkowa produkcja Marvel Studios, która jednocześnie otworzyła Fazę Czwartą MCU. 15 stycznia 2021 roku zadebiutowały dwa pierwsze odcinki, które pokrywały się z tym, co zapowiadali twórcy - serial jest superbohaterskim sitcomem. Forma jest jednak ściśle powiązana z fabułą. Konwencja sprawiła, że "WandaVision" nie jest typową superbohaterską produkcją, w której wątki fabularne to pretekst do niekończących się walk i scen akcji. Twórcy postanowili sięgnąć po coś zupełnie innego.

Marvel Studios powołało więc do życia eksperyment, a stali widzowie przyzwyczajeni do blockbusterowych widowisk zostali wystawieni na próbę. Okazuje się, że eksperyment powiódł się w stu procentach. W chwili pisania tego artykułu serial "WandaVision" na portalu Rotten Tomatoes zdobył 97% świeżości ocen krytyków filmowych. Tym samym produkcja zajmuje pierwsze miejsce jako najwyżej oceniany serial MCU, ale w ogólnym rozrachunku też przoduje. "Wanda Vision" wyprzedza poprzedniego faworyta - oscarowego "Black Panthera" o jeden procent. Tym samym serial jest najwyżej ocenianą produkcją Marvel Studios w historii.

Fot. foto: print screen z Rotten Tomateos

Oczywiście 97% świeżości odnosi się tylko do ocen ekspertów. Zwyczajni widzowie ocenili "WandaVision" nieco niżej, ale wynik i tak jest bardzo dobry, bo wynosi 81%. Warto jednak pamiętać, że średnia może się zmienić, ponieważ na razie wystawiono ocenę za dwa pierwsze z dziewięciu odcinków.

"WandaVision" - kiedy premiera kolejengo odcinka serialu Marvela?

Czy kolejne odcinki "Wanda Vision" zmienią zdanie krytyków i przeciętnych zjadaczy popcornu? O tym przekonamy się już niedługo. Trzeci odcinek produkcji zadebiutuje już 22 stycznia 2021 roku na platformie Disney+. Serwis nadal nie jest dostępny w Polsce, więc na oficjalną premierę w naszym kraju, trzeba będzie jeszcze trochę poczekać. W produkcji reżyserowanej przez Jaca Schaeffera wystąpili Elizabeth Olsen, Paul Bettany, Randall Park, Kat Dennings, Teyonah Parris i Kathryn Hahn.