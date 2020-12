"WandaVision" - kto będzie złoczyńcą w nadchodzącym serialu Marvela?

Już za kilkanaście dni odbędzie się długo wyczekiwana premiera serialu "WandaVision" - pierwszej produkcji Marvel Studios w odcinkach. Do tej pory nie zdradzono, z kim zmierzą się tytułowi bohaterowie. Istnieje jednak szansa, że w ostatnim zwiastunie kryje się mała podpowiedź.

"WandaVision" - kto będzie złoczyńcą w nowym serialu Marvela?

Podczas Disney Investor Day 2020 Marvel nie tylko zdradził jakie nowości filmowo-serialowe zobaczymy w najnowszych latach, ale również zaprezentował nowe zwiastuny produkcji zapowiedzianych jakiś czas temu. Jednym z nich jest oczywiście pokręcona zapowiedź "WandaVision".

Chociaż zwiastun ukazał kilka wątków fabularnych i potwierdził niektóre domysły fanów, nie odpowiedział na wiele kluczowych pytań. Wiemy, że "WandaVision" ma być pastiszem amerykańskich sitcomów familijnych oraz opowieścią dziejącą się w sztucznie wykreowanej rzeczywistości, ale nie oszukujmy się - żadna historia superbohaterska nie działa bez walki ze złoczyńcami. Kto będzie więc antagonistą w serialu?

Wielu fanów do niedawna uważało, że być może swoim własnym wrogiem zostanie Scarlet Witch, a cała nierzeczywista otoczka rzekomo szczęśliwej rodziny to robota Wandy Maximoff, potrafiącej manipulować rzeczywistością. W zwiastunie pojawia się jednak jeden pozornie mało istotny szczegół, który może wskazywać na coś zupełnie innego. W pewnym fragmencie widzimy mężczyznę w stroju pszczelarza. Sprawia wrażenie dziwacznej wizji, więc wielu widzów mogło potraktować tę postać jako element mający na celu udziwnić zapowiedź.

Prawda może być jednak zupełnie inna. Fani komiksów Marvela doskonale wiedzą, do czego nawiązuje kostium opiekuna pszczół. Mianem pszczelarzy żartobliwie określa się członków przestępczej organizacji A.I.M. (Advance Idea Mechanics), którzy noszą dziwaczne żółte kombinezony z hełmami przypominającymi nakrycia głowy bartników. Z tego powodu wielu miłośników Domu Pomysłów zaczęło podejrzewać, że to właśnie członkowie A.I.M. są czarnymi charakterami, z którymi zmierzą się Scarlet Witch i Vision.

Fot. Secret Avengers #3 (2013)/Marvel Comics

A.I.M. do życia powołali Stan Lee i Jack Kirby na kartach "Strange Tales" #146 z 1966 roku. W komiksach grupa powstała jako specjalna jednostka Hydry, zrzeszająca naukowców, których zadaniem jest obalenie rządów światowych i przejęcie kontroli nad światem. Z czasem A.I.M. oddzieliła się od nazistowskiego stowarzyszenia, stając się samodzielną organizacją, która czasami wchodziła Hydrze w drogę. Do grupy dołączali nie tylko szaleni naukowcy, ale również ci badacze, którym zabroniono pracować nad szczególnie niebezpiecznymi lub nieetycznymi technologiami. W szeregach organizacji znajdują się również osoby szukające w nauce łatwego zysku.

Członkowie A.I.M. byli wrogami między innymi Avengers, Iron Mana, X-Men czy S.H.I.E.L.D., wielokrotnie udowadniając, że są groźnymi przeciwnikami. To właśnie ta grupa stoi za stworzeniem tak potężnych broni jak Super Adaptoid, M.O.D.O.K. czy Cosmic Cube. Ten ostatni przedmiot zdaniem wielu fanów będzie kluczem do rozwiązania zagadki w serialu "WandaVision".

Miłośnicy filmów Marvela mogą wiedzieć, że filmowy Tesseract był wzorowany na komiksowej Cosmic Cube - potężnym narzędziu potrafiącym naginać rzeczywistość i kształtować ją według woli osoby z niego korzystającej. Przez wiele lat łapę na Cosmic Cube chcieli położyć jedni z największych złoczyńców - Thanos i Red Skull. W filmowym uniwersum Tesseract był jednym z Kamieni Nieskończoności. Obecnie jednak nie istnieje, ponieważ został zniszczony. Nic nie szkodzi więc na przeszkodzie, by naukowcy z serialowego A.I.M. stworzyli podobny przedmiot po to, by eksperymentować na Scalret Witch i Visionie oraz naginać rzeczywistość do własnej woli. Wanda była już zresztą obiektem podobnych badań zorganizowanych przez Hydrę.

Pojawienie się A.I.M. to nie tylko szansa na wprowadzenie kolejnej organizacji przestępczej pokroju Hydry, która mogłaby nieść zagrożenie całemu światu (a nawet wszechświatowi), ale również kolejnym elementem układanki pod tytułem Faza Czwarta MCU. Twórcy z powodzeniem mogliby powiązać A.I.M. z serialami "Falcon and the Winter Soldier" i "Armor Wars", czy filmami "Shang-Chi and the Legend of Ten Rings" oraz "Black Widow", w którym zadebiutuje Yelena Belova, swego czasu należąca do tej złowieszczej grupy w komiksach.

"WandaVision" - kiedy premiera?

Czy podejrzenia na temat A.I.M. się potwierdzą? A może twórcy serialu zaskoczą nas zupełnie innym rozwiązaniem fabularnym? O tym przekonamy się już niedługo. Serial "WandaVision" w reżyserii Matta Shakmana trafi na Disney+ już 15 stycznia 2021 roku. W rolach głównych wystąpili Elizabeth Olsen, Paul Bettany, Kat Dennings, Kathryn Hahn, Teyonah Parris oraz Randall Park.