"WandaVision" zmienił Marvel Cinematic Universe. Pojawiła się szokująca postać

Fani Marvela powinni zacierać ręce na kolejne odcinki "WandaVison". Wygląda bowiem na to, że te diametralnie zmienią przyszłość całego MCU. W TEKŚCIE ZNAJDUJĄ SIĘ SPOILERY DOTYCZĄCE SERIALU "WANDAVISION".

WandaVision - serial zmieni absolutnie Marvel Cinematic Universe?

Jeszcze raz przypominamy o tym, że w tekście są OGROMNE SPOILERY dotyczące "WandaVision". 5 lutego 2021 roku zadebiutował 5. odcinek serialu "WandaVision", w którym pojawił się Evan Peters w roli Quicksilvera. Tak, Quicksilver z filmów "X-Men" od Fox Studios pojawił się w Marvel Cinematic Universe jako mutant-superbohater.

To jest bardzo duże wydarzenie dla całego Marvel Cinematic Universe - nie tylko niemalże potwierdza to plotki dotyczące "Spider-Mana 3" i powrotu poprzednich aktorów wcielających się w Pajączka, ale także zmienia całą potencjalną przyszłość istniejącej drużyny Avengers.

Na razie nie do końca wiemy, czy Evan Peters po prostu zastąpił w roli Pietro Aarona Taylora-Johnsona, czy jest Quicksilverem znanym z uniwersum "X-Men". Jedno jest pewne - Peters niemalże na pewno pojawi się w kolejnych odcinkach serialu "WandaVision", dzięki czemu na bieżąco będziemy poznawali kolejne szczegóły tego wydarzenia.

Oglądaj

Współtwórca serialu i scenarzysta Jac Schaeffer wyjaśnił w rozmowie z Entertainment Tonight, że postać Pietro była niesamowicie ważna dla Wandy i jego strata na zawsze ją zmieniła. Wraz z innymi twórcami skryptu starał się o tym zawsze pamiętać:

Mój pomysł na Wandę był taki, że trzeba spojrzeć na nią jako całość. Wszystkie jej przeżycia, cała trauma, którą ją spotkała. Strata brata, do tego bliźniaka, była ogromnym ciosem. Umiejscowienie tych nawiązań do przeszłości było sporą żonglerką dla scenarzystów. Bo z jednej strony robimy sitcom i pokazujemy fałszywą rzeczywistość, więc trzeba było zgrabnie rozmieszczać elementy emocjonalnej szczerości.

To dopiero pierwszy krok wykonany przez MCU w kierunku dodania "X-Men" do istniejącego uniwersum bohaterów. Patrząc jednak na dotychczasowe dokonania Marvel Studios, jesteśmy pewni, że nie będzie to ich ostatni ruch. Nowe odcinki serialu "WandaVision" debiutują w piątki na Disney+.