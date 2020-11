"WandaVision" - znamy datę premiery serialu Marvela. Będziemy musieli jeszcze poczekać

Rok 2020 nie jest zbyt szczęśliwym okresem dla fanów Marvel Cinematic Universe. W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy nie pojawiła się żadna produkcja Marvel Studios. Ten stan rzeczy miał zmienić serial "WandaVision". Niestety mimo zapewnień twórców tytuł nie trafi na Disney+ w tym roku.

"WandaVision" - kiedy premiera serialu Marvela?

Pandemia koronawirusa namieszała w branży filmowej. Hollywood praktycznie zamarło i większość filmowych hitów trafi do kin z dużym opóźnieniem. Podobnie jest jeśli chodzi o wiele produkcji telewizyjnych. Przykładem są seriale MCU, które miały zadebiutować w roku 2020. Niestety tak się nie stanie.

Twórcy "WandaVision" jeszcze do niedawna zapewniali o premierze serialu pod koniec 2020 roku. Fani podejrzewali, że data premiery wypadnie pod koniec listopada - w trakcie Święta Dziękczynienia, kiedy przed telewizorami zbierają się miliony widzów. Niestety prawda jest zupełnie inna. W mediach społecznościowych Marvel Studios pojawiła się nowa zapowiedź "WandaVison", w której podano dokładną datę premiery serialu.

Produkcja zadebiutuje na Disney+ dopiero 15 stycznia 2021 roku. Fani będą musieli więc poczekać dłużej, żeby zobaczyć pierwszy z sześciu odcinków przygotowanych przez twórców solowych przygód Visiona i Scarlet Witch.

"WandaVision" - o czym jest serial Marvela?

Jak większość produkcji Marvela, fabuła serialu "WandaVision" również jest owiana tajemnicą. Nie do końca wiadomo, co zobaczymy na ekranie, chociaż fani komiksów Marvela mają swoje przypuszczenia. Prawdopodobnie całość będzie rozgrywała się w głowie Scarlet Witch, która nie będzie umiała poradzić sobie ze stratą Visiona. Całość zostanie podana w formie pastiszu historii amerykańskich seriali. Każdy odcinek będzie więc nawiązywał do różnych dekad XX wieku.

Za scenariusz odpowiada Jac Schaeffer. Reżyserem jest natomiast Matt Shakman. W "WandaVision" wystąpili Elizabeth Olsen, Paul Bettany, Randall Park, Kat Dennings, Teyonah Parris oraz Kathryn Hahn. Nie wiadomo, kiedy serial będzie dostępny w Polsce.

