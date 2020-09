"WandaVision" - znamy datę serialu Marvela. Kiedy zobaczymy pierwszy odcinek przygód Scarlet Witch i Visiona?

Rok 2020 nie jest łaskawy dla miłośników kinowego uniwersum Marvela. Dwie planowane premiery kinowe - "Black Widow" i "Eternals" zostały przełożone na rok 2021 z powodu pandemii koronawirusa. Obsuwa dotyczy również seriali MCU, które miały zadebiutować na platformie Disney+ w połowie roku. Jedynym tytułem, który obejrzymy jest "WandaVision", ale na razie nie podano oficjalnej daty premiery serialu. Pojawiły się jednak przecieki sugerujące, że pierwszy odcinek trafi do sieci szybciej, niż się wszyscy spodziewali.

"WandaVision" - kiedy premiera serialu Marvela?

W pierwszej połowie września 2020 roku twórcy nadchodzącej produkcji w końcu zaprezentowali pierwszy, oficjalny, szalony zwiastun "WandaVision", który tylko podkręcił oczekiwanie na ten tytuł.

Mimo zapowiedzi nie podano informacji na temat daty premiery. Jedyne, co wiedza fani to przybliżony termin, czyli koniec roku 2020. Kiedy jednak dokładnie produkcja trafi na Disney+? W listopadzie? W połowie grudnia? A może dopiero w Sylwestra? Jakby nie patrzeć do zakończenia roku zostało jeszcze kilka miesięcy.

Na szczęście z pomocą przyszli niecierpliwi fani, umiejący grzebać w kodzie źródłowym. Jak podaje portal Murphy's Multiverse serial "WandaVision" zadebiutuje na Disney+ 27 listopada 2020 roku. Taką datę znaleziono w kodzie oficjalnej strony internetowej serialu.

" Ta informacja pojawiła się, kiedy zamieściliśmy ją na Murphy's Multiverse tydzień temu - 21 września, ale została usunięta przez Disney+ z kodu źródłowego 2 dni później. Oto porównanie screenów. "

Coś musi być na rzeczy, skoro tuż po doniesieniach na temat premiery serialu, programiści Disney+ pofatygowali się, by usunąć informację o dacie "WandaVision". Poza tym 27 listopada to idealny moment na zaprezentowanie Amerykanom nowego tytułu rozgrywającego się w MCU. Będzie to bowiem weekend tegorocznego Święta Dziękczynienia - okresu, w którym miliony obywateli USA spędza wolny czas w domu.

"WandaVision" - o czym będzie serial Marvela?

Na razie fabuła produkcji jest owiana tajemnicą. Zwiastun nie za wiele zdradza na temat wydarzeń, które zobaczymy w "WandaVision". Fani maja bardzo wiele teorii na temat tego, co przygotowali twórcy serialu. W rolach członków Avengers - Visiona i Scarlet Witch wystąpili oczywiście Elizabeth Olsen i Paul Bettany. Reżyserem "WandaVision" jest Matt Shakman. Za scenariusz odpowiada Jac Schaeffer. Tytuł ma być bezpośrednio powiązany z nadchodzącym filmem "Doctor Strange in The Multiverse of Madness", który trafi do kin w roku 2022. W kolejce na premierę czeka też inny serial Marvela od Disney+ - "The Falcon and the Winter Soldier", który obejrzymy dopiero w roku 2021.

Czekasz na "WandaVision"? Tak Nie wiem Nie

Zobacz też: Benedict Cumberbatch w obsadzie serialu Marvela "WandaVision"?