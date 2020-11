Fani Marvela i Star Wars z niecierpliwością czekają na start platformy Disney+ w Polsce, by móc oglądać swoich ukochanych bohaterów w nowych serialach. Zwiastun serialu "WandaVision" z polskim dubbingiem ponownie rozbudził nadzieje na szybkie uruchomienie serwisu Disneya w naszym kraju. Nie cieszmy się jednak na zapas. Póki co możemy cieszyć się jedynie polskim zwiastunem "WandaVision". Choć być może słowo "cieszyć" nie do końca oddaje emocje towarzyszące słuchaniu polskiego dubbingu w produkcjach Marvela.

"WandaVision" - zwiastun z polskim dubbingiem

"WandaVision" to pierwszy z całej kolekcji seriali MCU zapowiadanych przez platformę Disney+. Oficjalny, mocno pokręcony zwiastun produkcji o Scarlet Witch i Visionie trafił do sieci już we wrześniu 2020. Teraz możemy zobaczyć jego polską wersję z dubbingiem:

Niestety, zapowiedź ta nie pochodzi oficjalnej polskiej dystrybucji, lecz z holenderskiego Disney+.

"WandaVision" - kiedy premiera serialu?

Liczne produkcyjne i dystrybucyjne problemy spowodowane pandemią koronawirusa sprawiły, że "WandaVision" jest jedyną produkcją MCU, która zadebiutuje na ekranach w tym roku. Wcześniej na 2020 rok planowano także premiery kinowe "Black Widow" i "Eternals", a także debiut "The Falcon and the Winter Soldier" na Disney+, jednak wszystkie zostały przesunięte na rok 2021. Dokładna data premiery "Wanda Vision", podobnie jak fabuła serialu, nie jest jeszcze znana. Fani podejrzewają, że serial trafi na Disney+ w piątek poprzedzający Święto Dziękczynienia, a więc 27 listopada 2020.

Kiedy polscy fani MCU będą mogli legalnie zobaczyć go na ekranach swoich telewizorów? To pytanie wciąż pozostaje bez odpowiedzi. Oficjalnie wiadomo jedynie, że Disney+ ma pojawić się w Polsce w 2021 roku. Przedstawiciele Disney Polska nie podali jednak dokładnej daty uruchomienia platformy w naszym kraju.

