"Wandavision" - oto pierwsze reakcje na debiutancki serial aktorski Marvel Studios. Warto czekać?

Pierwsze opinie o Wandavision już trafiły do sieci

Wygląda na to, że tak - dziennikarze i krytycy, którzy mieli okazję zobaczyć kilka pierwszych epizodów "Wandavision" twierdzą, że jak najbardziej warto czekać. Debiutancki serial MCU ma być powiewem świeżości jeśli chodzi o gatunek superbohaterski, a przy okazji oddaje też hołd sitcomom przeszłości (jednocześnie nie naśmiewając się z nich).

Podobno ta konwencja komediowa sprawia, że twórcy dobrze się bawią z narracją, świetnie budując główną zagadkę produkcji - dlaczego nagle do żywych powrócił Vision? Tego oczywiście nie dowiadujemy się w pierwszych 3 odcinkach (bo właśnie tyle epizodów mogli obejrzeć żurnaliści), które przy okazji podobno nie zawierają również żadnych scen akcji.

To prawdopodobnie dobra wiadomość dla tych, których przytłoczyły finały dwóch poprzednich produkcji z MCU, czyli "Avengers: Endgame" i "Spider-Man: Far From Home".

Inni zaznaczają zaś, że to najprawdopodobniej najdziwniejsza i najbardziej ambitna propozycja od Marvel Studios, a jeżeli wszystkie zapowiedziane dotąd seriale będą stały na podobnym poziomie, to warto na nie czekać.

Każdy odcinek prezentuje inny rodzaj sitcomu, czerpiąc inspirację z różnych bardziej i mniej współczesnych klasyków. Pomaga w tym fakt, że chemia między Paulem Bettanym i Elizabeth Olsen jest niezwykła, aktorzy świetnie się uzupełniają i obydwoje dają podobno "elektryczne" występy.

Krótko mówiąc, Marvel Studios znowu to zrobili. Przygotowali dobrą produkcję, która powinna zadowolić nawet najbardziej wymagających fanów MCU - chociażby dlatego, że nie przypomina w żaden sposób niczego, co zaserwowała nam dotąd jakakolwiek superbohaterska franczyza.

A przynajmniej tak twierdzą zagraniczni dziennikarze. Sami będziemy mogli się o tym przekonać już w najbliższy piątek, czyli 15 stycznia 2021 roku, kiedy to na Disney+ zadebiutują dwa pierwsze odcinki "Wandavision".