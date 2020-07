„We Are Who We Are” – pierwszy zwiastun serialu HBO od reżysera „Call Me By Your Name”

"We Are Who We Are” będzie ośmiodocinkowym miniserialem od Luci Guadagnino. Reżyser Oscarowego filmu „Call Me By Your Name” (org. „Call Me By Your Name”) stworzył dla HBO i włoskiego kanału Sky Atlantic serial młodzieżowy, przyglądający się życiu amerykańskich nastolatków, mieszkających w bazie wojskowej we Włoszech.

„We Are Who We Are” – zwiastun

W sieci zadebiutował właśnie pierwszy materiał promocyjny nadchodzącego serialu. Prezentuje się następująco:

„We Are Who We Are” – obsada i ekipa

Za sterami miniserialu stoi Luca Guadagnino. Reżyser filmów „Jestem Miłością” i „Nienasyceni” jest też współautorem scenariusza produkcji, wraz z Francesą Manieri i Paolo Giordano, najepiej znanym ze skryptu do filmu „Samotność liczb pierwszych”.

Przed kamerą zobaczymy natomiast Jacka Dylana Grazera, gwiazdę filmu „Shazam!” oraz dwóch cześci horroru „To” oraz debiutantkę Jordan Kristine Seamon. Na ekranie pojawią się także: Chloë Sevigny, Alice Braga, Tom Mercier, Spence Moore II, a nawet raper Kid Cudi.

„We Are Who We Are” – kiedy premiera?

Serial ma zadebiutować już 14 września na amerykańskim kanale HBO oraz 9 października na włoskim Sky Atlantic. Polska data premiery jest w tym momencie nieznana, ale najprawdopodobniej zbiegać się będzie z tą amerykańską.

