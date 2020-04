"Westworld": HBO zamówiło kolejne trzy sezony serialu

W 2016 roku zadebiutował serial HBO pod tytułem "Westworld". Adaptacja zapomnianego filmu sprzed wielu dekad stała się niezwykle popularna i szybko została flagowym tytułem stacji. Nic więc dziwnego, że doczekała się kolejnych trzech sezonów. Okazuje się, że fani zobaczą następne trzy odsłony "Westworld".

"Westworld" - powstanie przynajmniej sześć sezonów serialu HBO

Jak podaje The Hollywood Reporter, stacja na pewno zamówiła czwarty sezon serialu. Poinformował o tym w oficjalnym oświadczeniu dyrektor programowy HBO Casey Bloys.

" Od parku tematycznego w stylu westernu po technokratyczne metropolie najbliższej przyszłości - bardzo podobały nam się wszystkie zwroty akcji stworzone przez geniuszy opowiadania Jonathana Nolana i Lisy Joy. Nie możemy się doczekać, aby zobaczyć, gdzie ich natchniona wizja zabierze nas w kolejnej odsłonie. "

To samo źródło podaje, że na czwartym sezonie "Westworld" się nie skończy. W planach jest powołanie do życia co najmniej dwóch kolejnych odsłon serialu. Nie wykluczone jednak, że po sześciu sezonach "Westworld" się zakończy.

Nic dziwnego, że szefowie planują kontynuować "Westworld". Serial z doborową obsadą zgarnął wiele prestiżowych nagród, między innymi Emmy, Critics Choice, czy Satelitę. W produkcji nadzorowanej przez Lisę Joy i Jonathana Nolana grają obecnie takie gwiazdy jak Evan Rachel Wood, Thandie Newton, Ed Harris, Jeffrey Wright, Tessa Thompson, Luke Hemsworth, Simon Quarterman i Rodrigo Santoro. W najnowszym, emitowanym obecnie trzecim sezonie dołączyli do nich Aaron Paul, Vincent Cassel, Lena Waithe, Scott Mescudi, Marshawn Lynch, John Gallagher Jr., Michael Ealy oraz Tommy Flanagan.

Cieszysz się z kontynuacji "Westworld"? Tak! Fantastyczna wiadomość! Zobaczymy, jak skończy się trzeci sezon Nie. Powinni to już skończyć

"Westworld" sezon 4 - kiedy premiera?

Na razie nie zdradzono, kiedy nowy sezon zawita na HBO. Obecnie nie skoczyła się jeszcze emisja trzeciej serii "Westworld". Na widzów czekają jeszcze dwa z ośmiu odcinków. Trafią na antenę HBO i do bazy HBO GO odpowiednio - 26 kwietnia i 3 maja 2020 roku.

Zobacz też: "Westworld": covery rockowych kawałków na ścieżce dźwiękowej serialu