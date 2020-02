"Westworld" - do sieci trafił zwiastun 3. sezonu popularnego serialu HBO

W nowym zwiastunie widzimy całe Westworld w swojej futurystycznej krasie, wypełnione wysokimi budynkami i szybującymi samochodami. Klip przedstawia nam nowych bohaterów, wśród których znajdziemy Caleba (w tej roli Aaron Paul), sfrustrowanego pracownika budowy. Mężczyzna dołącza do Dolores (Evan Rachel Wood), chociaż nie bez problemów. Widzimy bowiem, jak kwestionuje jej działalność pytaniem o to, czy go obserwowała.

Westworld - oto nowy zwiastun 3. sezonu

W montażu widzimy fragmenty walki między hostami a prawdziwymi ludźmi, a także powrót innych znanych osób - Tessa Thompson przywołuje na myśl Daenerys Targaryen z "Gry o tron", kiedy stoi przed robotem zmieniającym się niczym Transformer, a Ed Harris powraca jako facet w czerni, który oznajmia wszystkim, że przyszedł czas na "uratowanie je*anego świata". W tle słyszymy natomiast "Sweet Child O' Mine" Guns N' Roses odegrane na pianinie. Zobaczcie zwiastun:

Jeden z największych aspektów fabularnych produkcji jest również przedstawiony w zwiastunie, kiedy to Maive (Thandie Newton) jest poproszona o znalezienie i zabicie Dolores. Pod koniec materiału widzimy dwie kobiety stojące twarzą w twarz, z nożami i pistoletami w rękach. Zapowiada się ciekawy sezon telewizji.

Nowy sezon "Westworld" trafi na polskie HBO już 16 marca 2020 roku o 3:00. Powtórka epizodu odbędzie się tego samego dnia o godzinie 20:10.