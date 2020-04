Weź udział w nagraniu odcinka specjalnego "Przyjaciół"! Jennifer Aniston i reszta ekipy w ciekawej akcji charytatywnej

Wiele gwiazd ruszyło do walki z następstwami spowodowanymi pandemią koronawirusa. Leo DiCaprio i Robert De Niro umożliwili zagranie w najnowszym filmie Martina Scorsese, Ellen DeGeneres zaprosiła do swojego programu, a Lady Gaga zorganizowała 8-godzinny koncert online. Wszystko by zebrać fundusze dla osób szczególnie dotkniętych przez pandemię. Do akcji All In Challenge dołączyła właśnie ekipa "Przyjaciół". Chcecie poznać Joeya, Chandlera, Rachel, Moniki, Rossa i Phoebe? Teraz macie na to szansę!

Weź udział w nagraniu odcinka specjalnego "Przyjaciół"!

Na instagramowych profilach aktorów pojawiły się zaproszenia do wpłacania datków na cel charytatywny. Jak zapewniła Jennifer Aniston - "wystarczy 10 lub 20 dolarów". Spośród darczyńców wylosowany zostanie szczęśliwiec, którego czeka dzień na planie odcinka specjalnego "Przyjaciół".

Jak ogłaszano już wcześniej, bohaterowie kultowego sitcomu powrócą po 25 latach w specjalnym epizodzie. Ten powstaje na zamówienie platformy HBO Max i miał ukazać się już w najbliższej przyszłości. Niestety wybuch pandemii oraz związanej z nią kwarantanny uniemożliwił pracę nad materiałem. Nagrania ruszą jednak, gdy tylko sytuacja zrobi się bezpieczna. Właśnie wtedy szczęśliwy zwycięzca losowania, wraz z 5 swoich przyjaciół, będzie mógł zasiąść na widowni, napić się kawy w Central Perku z serialową ekipą oraz jako VIP zwiedzić po studiach Warner Bros. w Los Angeles. Cały dochód z akcji zostanie przekazany na rzecz No Kid Hungry, Meals On Wheels America oraz America's Food Fund.