"White Lines" - zapowiedź nowego serialu od twórcy "Domu z papieru". O czym opowie?

"White Lines" to najnowsza produkcja platformy Netflix, za realizacją której stoi twórca słynnego "Domu z papieru". Serial już wkrótce zadebiutuje w bibliotece serwisu, tymczasem w sieci ukazał się pierwszy zwiastun. O czym opowie produkcja?

"White Lines" - zwiastun nowego serialu od twórcy "Domu z papieru"

Zwiastun serialu "White Lines" prezentuje się następująco:

Akcja "White Lines" rozgrywa się na malowniczej hiszpańskiej wyspie Manchester. 20 lat zaginął znany miejscowy DJ. Gdy jego ciało zostaje odnalezione, siostra zmarłego powraca w rodzinne strony, by rozpocząć własne śledztwo. To doprowadza ją do kłamstw i mrocznych tajemnic lokalnego świata nocnych klubów.

Twórcami serialu są scenarzysta Álex Pina ("Dom z papieru") oraz producenci Andy Harries i Sharon Hughff ("The Crown"). "White Lines" liczył będzie 10 odcinków, które wyreżyserowali Nick Hamm, Luis Prieto, Ashley Way i Alvaro Brechner.

W obsadzie znaleźli się: Laura Haddock ("Strażnicy Galaktyki"), Marta Milans ("Shazam!"), Juan Diego Botto, Nuno Lopes, Daniel Mays ("Łotr 1. Gwiezdne Wojny - Historie"), Laurence Fox oraz Angela Griffin. Serial "White Lines" ukaże się już 15 maja 2020 roku na platformie Netflix.