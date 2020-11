Twórcy serialu "Wiedźmin" nie pozostawili fanom Geralta szczególnego wyboru. Wszyscy, którzy obejrzeli produkcję Netfliksa wiedzą, że istnieje tylko #TeamYen. Jeśli obawialiście się, że po kłótni w 6. odcinku 1. sezonu nieprędko zobaczymy Geralta i Yennefer razem, możecie już spać spokojnie. Zanim zdjęcia do "Wiedźmina 2" zostały znów przerwane przez koronawirusa, miłośnikom serialu udało się uchwycić Henry'ego Cavilla i Anyę Chalotrę podczas wspólnej pracy.

"Wiedźmin 2": Geralt i Yenefer znowu razem

Choć nikt nie miał chyba wątpliwości, co do tego, że drogi Geralta i Yennefer ponownie zejdą się w serialu Netfliksa, trudno było ocenić, jak szybko to nastąpi. Zakulisowe wideo udostępnione na Instagramie przez jedną z fanek produkcji przynoszą potwierdzenie, że para na pewno zejdzie się w 2. sezonie "Wiedźmina". Zobaczcie sami:

Wprawne oko może dostrzec w powyższym materiale, że Anya Chalotra ma tu na sobie tę samą sukienkę, w której prezentowała się na wspólnych zdjęciach Yennefer i Ciri. Możliwe więc, że już niebawem zobaczymy całą wiedźmińską rodzinę razem.

"Wiedźmin 2" - kiedy premiera?

W związku z kolejnymi doniesieniami o przerwach w zdjęciach do "Wiedźmina 2" trudno ocenić, czy twórcom serialu uda się zdążyć z przyszłoroczną premierą nowych odcinków. Póki co Netflix nie zmienił zdania i wciąż obowiązującą jest informacja, że premiera 2. sezonu "Wiedźmina" nastąpi w 2021 roku.

W 2. sezonie powrócą wszyscy główni bohaterowie: Henry Cavill w roli Geralta oraz Anya Chalotra w roli Yennefer (razem!), a także Freya Allan w roli Ciri i Joey Batey jako Jaskier. Pojawią się też nowe postacie, które zagrają m.in. Paul Bullion, Joel Adrian, Kim Bodnia i Yasen Atour.