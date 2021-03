Serial "Wiedźmin" został ciepło przyjęty przez fanów Geralta z Rivii, co nie oznacza oczywiście, że nie mieli żadnych zastrzeżeń wobec ekranizacji prozy Andrzeja Sapkowskiego. Wśród zażaleń dotyczących pierwszego sezonu bardzo często wytykano, że twórcy serialu Netflixa nie zaprezentowali scen z "Głosu rozsądku" i nie przedstawili arcykapłanki Nenneke oraz świątyni Melitele, w której często chronił się i goił rany Geralt. W 2. sezonie mają wreszcie naprawić swój błąd.

"Wiedźmin": Nenneke pojawi się w 2. sezonie serialu

Jak donosi portal Redanian Intelligence, świątynia Melitele pojawi się w 2. sezonie "Wiedźmina". Fanowski serwis potwierdził w swoich tajnych źródłach, że rozgrywać się tam będą sceny z udziałem Jarre'a, Ioli i innych kapłanek Melitele z samą Nenneke na czele. Jedną z nich zagra początkująca aktorka i modelka Natasha Fletcher.

Jeśli zaś chodzi o przybraną matkę Geralta, która wielokrotnie udzielała mu pomocy i schronienia, prawdopodobnie wcieli się w nią brytyjska aktorka Julie Barclay, którą dotychczas mogliśmy zobaczyć w serialu "Broadchurch" czy filmie "Dumni i wściekli". Informacja o jej roli pozostaje póki co w sferze domysłów, gdyż nie została oficjalnie potwierdzona, jednak sama zainteresowana w bardzo enigmatyczny sposób skomentowała doniesienia Redanian Intelligence na swój temat.

Dziękuję bardzo za tę cudowną aprobatę. Nie mogę zdradzić, co ostatecznie zobaczycie, ale naprawdę doceniam Wasze wsparcie.

Świątynia Melitele to bardzo ważne miejsce na mapie świata stworzonego przez Andrzeja Sapkowskiego, w którym rozgrywa się wiele istotnych wydarzeń. To tam rozpoczyna się pierwsze opowiadanie z tomu "Ostatnie życzenie" i to tam po raz pierwszy spotkały się i nawiązały swoją szczególną więź Yennefer i Ciri. Czy właśnie te momenty zobaczymy w 2. sezonie "Wiedźmina"? Przekonamy się już niebawem.

"Wiedźmin 2" - kiedy premiera na Netflix?

Mimo wielu przeszkód i nieplanowanych przerw w zdjęciach, twórcy "Wiedźmina" robią, co mogą, by dostarczyć fanom nowe odcinki uwielbianego serialu jeszcze w tym roku. Wciąż jednak nieznana jest oficjalna data premiery 2. sezonu produkcji o Geralcie z Rivii.

Pewne jest natomiast to, że powrócą wszyscy główni bohaterowie: Henry Cavill w roli Geralta, Anya Chalotra jako Yennefer oraz Freya Allan w roli Ciri, a także Joey Batey jako Jaskier. Pojawią się też nowe postacie, które zagrają m.in. Julie Barclay, Paul Bullion, Joel Adrian, Kim Bodnia i Yasen Atour.