Witchmas is here! Netflix pokazał nowe zdjęcia z "Wiedźmina 2" w ramach świątecznej niespodzianki

Choć do świąt zostało jeszcze kilka dni, Netflix postanowił rozdać fanom "Wiedźmina" gwiazdkowe prezenty już teraz. W ramach pierwszego dnia świątecznej zabawy o wdzięcznej nazwie Witchmas, serwis udostępnił nowe zdjęcia z 2. sezonu serialu.

Choć mogłoby się wydawać, że święta z Netflix to kraina lukrem i gorącą czekoladą płynąca, serwis nie ogranicza swojej gwiazdkowej oferty do filmów świątecznych dla dzieci czy komedii romantycznych o świętach. Szykując się do nadchodzącej Gwiazdki, Netflix nie zapomniał o fanach swojego najpopularniejszego serialu, dla których przygotował specjalną świąteczną zabawę o nazwie Witchmas. W ramach pierwszego dnia wirtualnej imprezy udostępnił nowe zdjęcia z 2. sezonu "Wiedźmina".

Witchmas - na czym polega świąteczna zabawa Netfliksa?

Netflix swoją świąteczną zabawę skierowaną do fanów "Wiedźmina" zapowiedział już pod koniec listopada, przy okazji zabawnego świątecznego spotu z udziałem Geralta z Rivii (można go zobaczyć w artykule powyżej). Wówczas po raz pierwszy użyto nazwy Witchmas, która jest oczywiście zbitką angielskich słów Witcher i Christmas. Następnie, 14 grudnia 2020 na oficjalnym koncie serialu "Wiedźmin" na Twitterze pojawiła się zapowiedź 6-dniowej celebracji nowego święta, "w którą nikt nie musi się mieszać, a każdy i tak dostanie prezent".

Dzień po powyższym zaproszeniu, na Twitterze udostępniono sondę, w której fani mieli zdecydować, czy w ramach świątecznego prezentu wolą otrzymać materiały wycięte z pierwszego sezonu "Wiedźmina", czy skorzystać z prawa niespodzianki. Nie trzeba chyba wyjaśniać, która z opcji zwyciężyła...

Netflix pokazał nowe zdjęcia z 2. sezonu "Wiedźmina"

"A zatem wybraliście dziś przeznaczenie" napisano na oficjalnym twitterowym koncie "Wiedźmina", pierwszego dnia Witchmas prezentując nowe zdjęcia z 2. sezonu serialu. Co prawda nie ma na nich Geralta ani żadnej innej postaci, ale fani serii Andrzeja Sapkowskiego z pewnością docenią niespodziankę. W opisie czytamy "Złóż hołd wiedźminom, którzy byli tu wcześniej, a teraz rozejrzyj się i pozwól działać swojej ciekawości", zaś na zdjęciach możemy zobaczyć m.in. medaliony poległych wiedźminów z Kaer Morhen.

Świąteczna akcja Witchmas rozpoczęła się 16 grudnia i potrwa do 21 grudnia 2020. Jeśli chodzi zaś o datę premiery 2. sezonu "Wiedźmina", wciąż pozostaje nieznana. Ekipa serialu należy do wyjątkowo pechowych. Prace na planie były już dwukrotnie przerywane w związku z wykryciem COVID-19 u członków ekipy i obsady, a kilka dni temu główny gwiazdor produkcji, Henry Cavill, musiał opuścić plan w wyniku kontuzji. Twórcy robią jednak wszystko, by nie przerywać już zdjęć i w przyszłym roku móc obdarować fanów nie tylko serialowymi smaczkami, ale całym 2. sezonem "Wiedźmina".