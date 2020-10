Anya Chalotra i Freya Allan zdają się mieć niezły ubaw na planie "Wiedźmina". W przeciwieństwie do Yennefer na pierwszych zdjęciach z 2. sezonu oraz Ciri z fotosów z "Wiedźmina 2", które udostępnił Netflix, na zakulisowych fotografiach z planu grające je aktorki są roześmiane i w pełni wyluzowane. Poza świetnymi humorami Chalotry i Allan, zdjęcia prezentują też nowe stroje bohaterek oraz jasno sugerują, że w nadchodzących odcinkach zobaczymy ich wspólne sceny.

"Wiedźmin 2": Yennefer i Ciri razem na zdjęciach z planu

Zdjęcia Yennefer i Ciri, które obiegły dziś internet, są wykonane z ukrycia, ale spokojnie można dostrzec na nich strojną czarną suknię, w którą odziana jest Anya Chalotra oraz nowy kostium, jaki ma na sobie Freya Allan. Aktorki jadą obok siebie na koniach, co jest dość jasnym dowodem na to, że taka scena pojawi się w "Wiedźminie 2". Co ciekawe, na jednej z fotografii uchwycono także dublerki gwiazd serialu Netfliksa. Zobaczcie sami:

"Wiedźmin 2" - kiedy premiera na Netflix?

Choć koronawirus opóźnił prace na planie 2. sezonu "Wiedźmina", jak widać na powyższych zdjęciach Yennefer i Ciri, obecnie trwają w najlepsze. Zakończenie zdjęć planowane jest na luty 2021. Premiera nowych odcinków ma się odbyć w tym samym roku, jednak nie podano jeszcze dokładnej daty. W październiku 2020 Netflix ogłosił natomiast, że "Wiedźmin" będzie kontynuowany w 3. sezonie.