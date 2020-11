"Wiedźmin 2": Zjazd czarodziejów na ostatnich zdjęciach z planu w Yorkishire

COVID-19 po raz kolejny pokrzyżował plany twórców "Wiedźmina 2" i po tym, jak w marcu 2020, koronawirus zmusił ekipę serialu do przerwania zdjęć, a następnie - we wrześniu 2020 - do rezygnacji Thue Rasmussena z roli Eskera, teraz zapowiedziany na najbliższy czwartek lockdown w Anglii znów nie pozostawia wyboru realizatorom 2. sezonu "Wiedźmina". Ekipa musi spakować sprzęt i opuścić malownicze tereny Yorkshire. Na szczęście fanom serialu udało się uchwycić ostatnie dni prac w plenerze. A działo się tam naprawdę sporo...

"Wiedźmin 2" - zjazd czarodziejów na nowych zdjęciach z planu

Na fotografiach udostępnionych przez niezawodny portal Redanianintelligence widzimy m.in. Yennefer, Sabrinę, Tissaię, Vilgefortza i Stregobora, co może oznaczać tylko jedno - w 2. sezonie "Wiedźmina" odbędzie się wielki zjazd czarodziejów. Na zdjęciach widać także Cahira o niecodziennym wyglądzie. Wcielający się w niego Eamon Farren ma długą brodę i kurtkę zarzuconą na goły tors, co jasno sugeruje, że nilfgaardzki graf zostanie wzięty do niewoli. Zobaczcie sami:

"Wiedźmin 2" - Henry Cavill o przerwanych zdjęciach w Anglii

O przerwie w zdjęciach spowodowanej lockdownem w Anglii poinformował odtwórca tytułowej roli w serialu "Wiedźmin". W swoim poście na Instagramie Henry Cavill zawarł jednak pokrzepiające wieści dla fanów. Wyjazd z Yorkshire nie oznacza zawieszenia prac nad nowym sezonem. Ekipa "Wiedźmina 2" przeniesie się teraz do studia, gdzie będzie kontynuowała realizację serialu.

" Anglia wraca do lockdownu w czwartek, więc nadszedł czas, bym opuścił Yorkshire i niezwykłą północ, i udał się z powrotem na południe, by kontynuować zdjęcia w studiu. Dziękujemy za przyjęcie nas wszystkich przy okazji 2. sezonu "Wiedźmina". Mam nadzieję, że prędko wrócę na Wasze pagórki, wzgórza i doliny. silni i bezpieczni, przyjaciele. "

"Wiedźmin 2" - kiedy premiera na Netflix?

Pomimo trwającej pandemii koronawirusa, która wciąż zmienia plany realizatorów "Wiedźmina 2", Netflix nadal nie ogłosił przesunięcia daty premiery nowych odcinków serialu, co oznacza, że wciąż spodziewamy się ich w 2021 roku. Oficjalna data premiery 2. sezonu "Wiedźmina" nie została jeszcze podana. W nowym sezonie powrócą m.in. Henry Cavill jako Geralt, Anya Chalotra jako Yennefer oraz Freya Allan jako Ciri i Joey Batey w roli Jaskra, a także widoczni na zdjęciach powyżej Eamon Farren (Cahir), Therica Wilson-Read (Sabrina), MyAnna Buring (Tissaia), Mahesh Jadu (Vilgefortz) i Lars Mikkelsen (Stregobor). Netflix potwierdził również, że zamierza kontynuować "Wiedźmina" w 3. sezonie.