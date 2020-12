"Wiedźmin" - 2. sezon będzie brutalny. Netflix podzielił się fragmentem scenariusza

Wiedźmin - 2. sezon będzie jeszcze bardziej krwawy?

Idą święta, a wraz z nimi koniec akcji #Witchmas, podczas której twórcy dzielili się różnymi ciekawostkami i zakulisowymi materiałami z "Wiedźmina". Najbardziej ekscytujący był ostatni dzień, podczas którego otrzymaliśmy scenę ze scenariusza 2. sezonu - ten natomiast pokazuje nam początek brutalnej sekwencji z udziałem Nivellena, stwora, któremu pomaga Geralt.

Akcja sceny zaczyna się z górskiej wiosce, gdzie handlarz o imieniu Colin Coppercloth i jego żona Kira oraz córka Meena starają się znaleźć schronienie na noc. Wyjeżdżają z mrocznego lasu, ale coś im się nie podoba - jest cicho. Za cicho.

Colin woła do kogoś w karczmie, ale zamiast odpowiedzi, słyszy krzyk swojej żony, która nagle zniknęła z ich powozu. Meena jest natomiast cała we krwi. Gdy Colin próbuje pobiec do powozu, coś porywa go w ciemność, a krzyk szybko zostaje zastąpiony odgłosami rozrywanego mięsa i wnętrzności. Przerażona Meena biegnie natomiast do jedynego miejsca ze światłem - posiadłości w stylu pruskim, którą zamieszkuje właśnie wspomniany Nivellen.

Cała sytuacja jest przerywana dialogiem Geralta, który zastanawia się, dlaczego jest cały i nie został jeszcze zaatakowany. Najprawdopodobniej na następnej stronie scenariusza dojdzie do spotkania wiedźmina ze stworem. Fragment skryptu w oryginalnej wersji możecie przeczytać poniżej:

Tak natomiast brzmi opis fabuły 2. sezonu "Wiedźmina":

Przekonany, że Yennefer zginęła w Bitwie o Sodden, Geralt z Rivii zabiera księżniczkę Cirillę do jedynego miejsca, które uznaje za bezpieczne - wiedźmińskiej twierdzy Kaer Morhen. Podczas, gdy reszta Kontynentu bije się o jak największą władzę, Geralt musi bronić dziewczyny przed czymś straszniejszym - jej ogromną mocą.

Niestety, #Witchmas nie przyniosło nam dwóch najbardziej oczekiwanych rzeczy - zwiastuna i daty premiery 2. sezonu "Wiedźmina". Można jednak spekulować, że nowe epizody serialu zadebiutują w 2021 roku.