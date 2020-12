Zdjęcia do 2. sezonu "Wiedźmina" trwają, a fanowskie blogi i plotkarskie serwisy wciąż dostarczają nowe informacje i zdjęcia z planu. Tym razem słynny już portal Redanian Intelligence zdradził nazwiska kolejnych członków obsady "Wiedźmina 2", wśród których znalazł się aktor znany z gry CDPR "Wiedźmin 3: Dziki Gon".

"Wiedźmin 2": Aktor z "Dzikiego Gonu" w obsadzie serialu Netfliksa

Niedawno na podstawie doniesień Redanian Intelligence informowaliśmy, że Rebecca Hanssen zagra królową Meve. Tym razem portal ujawnił, że do obsady dołączył Alastrair Parker znany m.in. z serialu "Doctor Who", który ma też spore doświadczenie jako aktor głosowy. Gracze mogli usłyszeć go m.in. w anglojęzycznych wersjach "Battlefield 1", "Mass Effect 3", "Dragon Age: Inkwizycja" oraz "Wiedźmin 3: Dziki Gon". W grze CD Projektu wcielał się w postać Cleavera, krasnoluda z Novigardu. Póki co nie ujawniono, kogo zagra w serialu Netfliksa.

To nie pierwsza taka sytuacja, w której aktorzy z gry o Geralcie z Rivii pojawiają się w serialowym "Wiedźminie". MyAnna Buring, czyli Tissaia z produkcji Netfliksa, wcześniej użyczała głosu Annie Henrietcie w dodatku "Krew i wino".

Kolejne nazwiska w obsadzie "Wiedźmina 2"

Jak podaje Redanian Intelligence, prócz Parkera w obsadzie "Wiedźmina 2" znaleźli się też brytyjski aktor Richard Cunningham ("Mroczne materie", "Łotr 1"), Michele Moran ("Kraina bezprawia"), a także Niamh McCormack, Emily Pollet, Cayvan Coates oraz James Eeles.

Poza nowymi "nabytkami" w nowym sezonie "Wiedźmina" oczywiście powrócą też gwiazdy produkcji, czyli Henry Cavill, Anya Chalotra, Freya Allan i Joey Batley. Premiera nowych odcinków planowana jest na drugą połowę 2021 roku.