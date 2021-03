"The Witcher: Blood Origin" z gotowymi scenariuszami odcinków. Twórca serialu zdradził, o czym będą

"The Witcher: Blood Origin" to nadchodzący serial Netflix, który gigant streamingowy postanowił stworzyć na fali olbrzymiej, międzynarodowej popularności serialowego "Wiedźmina". Dotychczas ujawniono bardzo niewiele informacji na temat jego fabuły. Do tego, co już wiemy, odrobinę dodał ostatnio showrunner produkcji, chwaląc się gotowymi scenariuszami.

"The Witcher: Blood Origin" - scenariusze prequela "Wiedźmina" gotowe!

Jeden na smutek, drugi na radość, trzeci na zemstę, czwarty na śmierć, piąty na płomień, szósty na nieznany świat, nigdy już nie będzie tak samo... napisał na Twitterze Declan de Barra, naśladując rytm dziecięcej rymowanki. Odgadnięcie, "co autor miał na myśli", ułatwia umieszczone pod tymi słowami zdjęcie gotowych scenariuszy sześciu odcinków serialu "The Witcher: Blood Origin".

"The Witcher: Blood Origin" - kiedy premiera?

"The Witcher: Blood Origin" będzie więc słodko-gorzką opowieścią o śmierci, zemście i nieznanym świecie. Akcja serialu będzie toczyła się 1200 lat przed przygodami Geralta z Rivii i będzie skupiona wokół wydarzeń, które doprowadziły do koniunkcji sfer i pojawienia się pierwszego wiedźmina. Dotychczas poznaliśmy dwóch bohaterów prequela "Wiedźmina": elfkę Eile, którą zagra Jodie Turner-Smith oraz wojownika Fjalla, w którego wcieli się Laurence O'Fuarain.

Produkcja dotycząca zamierzchłej przeszłości w świecie zbudowanym przez Andrzeja Sapkowskiego na razie znajduje się na etapie preprodukcji, jest więc jeszcze o wiele za wcześnie na obwieszczanie daty premiery. Jeśli jednak wszystko pójdzie zgodnie z planem, sześcioodcinkowy "The Witcher: Blood Origin" mógłby trafić na Netflix już wiosną 2022 roku. Wszystko jednak zależeć będzie też od tego, kiedy uda się skończyć i udostępnić pechowy 2. sezon "Wiedźmina".