"Wiedźmin" - Henry Cavill odkrył swój głos Geralta... całkowitym przypadkiem

Cavill nie planował grać Geralta z użyciem sztucznej chrypy. Co ciekawe, twórcy początkowo chcieli, aby aktor używał swojego naturalnego głosu. Gwiazdor zdradził jednak w trakcie ostatniego WitcherConu, że w trakcie nagrań do serialu, zagrał pewnego razu scenę "ze złym głosem". Po pewnym czasie stwierdził, że "zły głos" podoba mu się bardziej i w taki sposób powstał głos serialowego Geralta.

Cavill zaznaczył oczywiście, że zainspirował się głosem Douga Cockle'a, który udzielał Geraltowi głosu w grach:

Wiem, że to jest bardzo podobne do niezwykłej pracy Douga Cockle'a. To było coś na co zwracałem uwagę. Pomyślałem sobie, że nie chcę tworzyć plagiatu innego profesjonalisty - zwłaszcza takiego, który zrobił tak dobrą robotę. Ale osłuchałem się z jednym i z drugim i stwierdziłem, że są wystarczająco różne od siebie - czuć inspirację, ale są różnice. Potem gadałem z Lauren i powiedziała "okej, jak chcesz, to możemy używać tego głosu".