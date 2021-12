„Wiedźmin“: Joey Batey opowiada nam o muzycznej drodze Jaskra w 2. sezonie hitu Netflixa [WIDEO]

„Wiedźmin“ zbliża się wielkimi krokami. Z okazji premiery 2. sezonu, mieliśmy przyjemność porozmawiać z odtwórcą roli Jaskra – Joeyem Bateyem na temat drogi muzycznej bohatera, a także tego, z jakimi twórcami chciałby kruszyć kop… lutnię. Zobaczcie sami, co jeszcze powiedział nam aktor.

„Wiedźmin” (org. „The Witcher”) to jeden z największych hitów platformy streamingowej Netflix. Serial na bazie prozy Andrzeja Sapkowskiego cieszy się ogromną popularnością na całym świecie.

Dzisiaj, tj. w czwartek 16 grudnia obchodzimy zresztą tzw. #DzieńWiedźmina, czyli święto z okazji 35. rocznicy publikacji opowiadania „Wiedźmin” na łamach czasopisma Fantastyka.

W piątek 17 grudnia 2. sezon zawita zaś na platformie Netflix. Z tej okazji mieliśmy ogromną przyjemność porozmawiać z Joeyem Bateyem, który wciela się w rolę barda Jaskra.

Joey Batey opowiada o balladach Jaskra [WIDEO]

W trakcie krótkiej rozmowy z aktorem udało się zapytać go o pracę nad nowym hitowym utworem, który usłyszymy w 2. sezonie – „Burn, Butcher, Burn”, a także o to, kto jest wymarzonym muzycznym przeciwnikiem dla bohatera. Zapraszamy do obejrzenia wywiadu wideo:

„Wiedźmin”, sezon 2 – kiedy premiera?

Premiera 2. sezonu serialu, na który składać się będzie osiem ok. godzinnych odcinków, przewidziana jest już na piątek 17 grudnia o godzinie 9.00 czasu polskiego.

Antyradio.pl/RadioZet.pl/informacja prasowa Netflix