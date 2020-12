Wiedźmin - Netflix wydał oficjalną kompilację "hmm" Geralta w różnych językach

Wiedźmin - oto kompilacja "hmm" Geralta w różnych językach

Henry Cavill i jego różne odgłosy typu "hmm" i "fuck" stały się prawdziwymi bohaterami "Wiedźmina". Wie to również Netflix, który postanowił uczcić pierwszą rocznicę debiutu serialu za pomocą wielu zakulisowych materiałów. Dostaliśmy już m.in. stronę scenariusza 2. sezonu "Wiedźmina", a teraz przyszedł czas na kompilację najważniejszych cytatów Geralta z pierwszych epizodów. Cała magia polega na tym, że te są w różnych językach.

I tak słyszymy swojskie "nie dotykaj Płotki" kierowane do Jaska, ale także bardziej egzotyczne "hmm" po japońsku. Naprawdę nie wiem, co możemy dodać od siebie - po prostu zobaczcie bardzo, ale to bardzo głupie wideo od Netfliksa:

Oglądaj

Szkoda, że Netflix nie chce zdradzić daty premiery 2. sezonu, albo chociaż pokazać krótkiego teasera nowych odcinków "Wiedźmina". Wielka szkoda.

Na razie wiemy, że do obsady 2. serii dołączyli m.in. Kim Bodnia jako Vesemir, Yasen Atour jako Coen, Agnes Bjorn jako Vereena, Paul Bullion jako Lambert, Basil Eidenbenz jako Eskel, Aisha Fabienne Ross jako Lydia, Kristofer Hivju jako Nivellen oraz Mecia Simson jako Francesca.