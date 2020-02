"Wiedźmin" to ekranizacja twórczości Andrzeja Sapkowskiego, która odniosła olbrzymi sukces. Teraz, gdy 1. sezon dawno za nami, miłośnicy Geralta z Rivii wyczekują kontynuacji. Co na obecną chwilę wiemy o 2. sezonie "Wiedźmina"? W tym artykule znajdziecie wszystkie informacje.

"Wiedźmin" - wszystko, co wiemy o 2. sezonie [DATA PREMIERY, ZWIASTUN, OBSADA, FABUŁA]

Kiedy zadebiutuje 2. sezon "Wiedźmina"? Kto dołączył do obsady serialu i o czym będą kolejne odcinki? Poniżej zawarliśmy wszystkie, dostępne na obecną chwilę, informacje.

"Wiedźmin" 2. sezon - data premiery

Dokładna data premiery 2. sezonu "Wiedźmina" nie jest obecnie znana. Wiemy jedynie, że Geralt, Yennefer i Ciri powrócą do nas w 2021 roku.

"Wiedźmin" 2. sezon - zwiastun

Zwiastun 2. sezonu "Wiedźmina" nie ujrzał jeszcze światła dziennego. Gdy tylko się ukaże,natychmiast was o tym poinformujemy.

"Wiedźmin" 2. sezon - obsada

W 2. sezonie "Wiedźmina" powrócą rzecz jasna Henry Cavill jako Geralt z Rivii, Anya Chalotra jako Yennefer z Vengerbergu, Freya Allan jako księżniczka Cirilla oraz Joey Batey jako bard Jaskier. Poznamy też nowych bohaterów. Do obsady dołączyli bowiem:

Kristofer Hivju jako Nivellen

jako Yasen Atour jako Coen

jako Agnes Bjorn jako Vereena

jako Paul Bullion jako Lambert

jako Thue Ersted Rasmussen jako Eskel

jako Aisha Fabienne Ross jako Lydia

Ross jako Mecia Simson jako Francesca

"Wiedźmin" 2. sezon - fabuła

O fabule 2. sezonu "Wiedźmina" również wiemy niewiele. Oficjalnie ma się on opierać na pierwszym tomie z sagi - "Krwi elfów". Zdjęcia z planu zdają się to potwierdzać. Obecność Nivellena jasno wskazuje, że czeka nas też powrót do opowiadań. Jest on bowiem kluczową postacią w opowieści "Ziarno prawdy".

"Wiedźmin" 2. sezon - gdzie oglądać?

Wszystkie odcinki 2. sezonu "Wiedźmina" dostępne będą na platformie Netflix.

