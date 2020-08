"Wiedźmin" droższy niż "Gra o tron"? Wiemy, ile Netflix wydał na 1. sezon serialu

Zgodnie z obliczeniami, których dokonał serwis ScreenRant, netfliksowy "Wiedźmin" kosztował doprawdy pokaźną sumę. Jak prezentują się liczby i czy adaptacja twórczości Andrzeja Sapkowskiego zbliżyła się budżetem do osławionej "Gry o tron"?

"Wiedźmin" - ile Netflix wydał na 1. sezon serialu?

Zgodnie z danymi opublikowanymi przez ScreenRant, 8-odcinkowy sezon 1. "Wiedźmina" kosztował łącznie około 70-80 milionów dolarów, co daje około 10 milionów za epizod. Jak ma się to do "Gry o tron", uważanej za jeden z najdroższych seriali w historii telewizji? Cóż, okazuje się, że Netflix naprawdę zaszalał. W przypadku GOT sezony 1-3 mogły pochwalić się budżetem rzędu... "zaledwie" 6 milionów dolarów za jeden odcinek. W kolejnych dwóch sezonach kwota ta wzrosła do 8 milionów, a następnym do 10. Ostatnie sezony hitu fantasy kosztowały stację HBO 15 milionów dolarów za każdy odcinek. Trzeba zatem przyznać, że gdy porównamy początki obu seriali, "Wiesiek" okazał się droższy w powołaniu do życia.

Co generuje największe koszty? Można by pomyśleć, że gaże aktorów. W końcu w głównego bohatera wciela się sam Henry Cavill, który do najtańszych raczej nie należy. Jednak nic z tych rzeczy. Pensje wypłacane aktorom to zaledwie niewielki ułamek olbrzymiej kwoty, którą wyłożyć musiał Netflix, a Cavill dostawał raptem 400 tysięcy dolarów za odcinek, co w branży serialowej nie jest ani trochę wygórowaną ceną. To głównie efekty specjalne pochłaniają najwięcej pieniędzy.