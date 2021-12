"Wiedźmin" - drugi sezon jest ogromnym hitem. Zdominował oglądalność w streamingu

Drugi sezon ikonicznego serialu fantasy na bazie dzieła Sapkowskiego z miejsca dotarł do 1. miejsca oglądalności na Netflix. Czy kogokolwiek to dziwi?

Wiedźmin - 2. sezon najchętniej oglądanym serialem Netflix

Netflix oficjalnie podzielił się liczbami dotyczącymi oglądalności nowego sezonu z Henrym Cavillem w roli głównej - nowe odcinki "Wiedźmina" dotarły na pierwsze miejsce zestawienia Top 10 Most Watched. W trakcie pierwszych trzech dni oglądano go aż 142 miliony godzin.

Ogromny sukces 2. sezonu spowodował również to, że 1. sezon dotarł na 2. miejsce oglądalności - ten oglądano 49 milionów godzin w trakcie ostatniego tygodnia. Wygląda na to, że długa przerwa między sezonami zachęciła widzów do przypomnienia sobie wydarzeń z poprzednich epizodów.

Sukces jest ogromny, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę, że znajdujący się na 3. miejscu 3. sezon "Titans" był oglądany przez "zaledwie" 23,8 milionów godzin.

Nowe odcinki zabierają naszych głównych bohaterów, czyli Geralta, Ciri i Yennefer na szaloną podróż po Kontynencie. W tle wciąż wyraźne jest widmo wojny Północy z Południem, a trójka protagonistów powoli zaczyna odkrywać kolejne warstwy tajemnicy otaczającej nastoletnią księżniczkę Cirillę. Tak w dużym skrócie możemy podsumować fabułę 2. sezonu "Wiedźmina".

Na liście najchętniej oglądanych produkcji ostatniego tygodnia znalazły się również dwa sezony "Zagubionych w kosmosie", a także pierwszy sezon "Titans", czy "Arcane".

Cóż, kolejny sukces "Wiedźmina" może spowodować, że Netflix ponownie rzuci grosza i jeszcze podwyższy budżet kolejnego sezonu. Ten, jak wiemy, od jakiegoś czasu już powstaje - przynajmniej w głowie scenarzystów. Spodziewamy się, że na nowe odcinki przyjdzie nam znów poczekać co najmniej rok.