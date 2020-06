"Wiedźmin" - jak koronawirus wpłynął na 2. sezon produkcji?

Zdjęcia do 2. sezonu "Wiedźmina" zostały przerwane w marcu 2020 roku, kiedy to na świecie wybuchła pandemia koronawirusa. Przedłużająca się walka z wirusem sprawiła, że prace zostaną wznowione dopiero w sierpniu 2020 roku, a skończą się na przełomie 2020 i 2021 roku. To spore opóźnienie wcale jednak nie przeszkadza zbytnio twórczyni serialu, Lauren S. Hissrich.

Wiedźmin - kiedy premiera 2. sezonu?

Scenarzystka niedawno udzieliła wywiadu portalowi The Wrap, w którym opowiedziała o procesie twórczym stojącym za 2. sezonem "Wiedźmina". Hissrich wyjaśniła, że nie wznowią prac dopóki wszyscy na planie nie będą się czuli komfortowo z pracą w warunkach post-epidemicznych:

" Rząd może powiedzieć, co można powiedzieć, ale aktor również może stwierdzić, że nie czuje się komfortowo. A dla nas człowiek zawsze jest i będzie priorytetem. Cała sytuacja będzie miała też wpływ na historię opowiedzianą w tym sezonie. Musi mieć. Na szczęście kiedy jestem na planie, to mogę wprowadzać zmiany, kiedy tylko będziemy ich potrzebować. "

Scenarzystka wyjaśniła również, który element jest dla niej najbardziej emocjonujący w trakcie tworzenia 2. sezonu. Dla Hissrich, najważniejsze jest pokazanie wiedźminów, ich braterstwa i przy okazji zrozumienia, czym dla Geralta jest rodzina:

" Chcemy pokazać, jak Geralt wraca do korzeni. Dowiedzieć się, skąd się wziął. Dzięki tej historii wszyscy będziemy potrafili zrozumieć, czym dla niego tak naprawdę jest rodzina. Kiedy wyobrażasz sobie jakąś rodzinę, to chcesz zrozumieć jej genezę. Dla Geralta to jego bracia, wiedźmini. Dlatego najbardziej ekscytuje mnie zobaczenie Vesemira, "ojca" tych wszystkich osób, a także jego nieformalnych wiedźmińskich braci. "

Hissrich potwierdziła też, że struktura historii 2. sezonu będzie bardziej standardowa, niż było to pokazane w 1. serii. Fabuła ma iść cały czas do przodu, jednak twórcy nie będą rezygnowali z retrospekcji. Nowe epizody "Wiedźmina"" pojawią się na Netfliksie w 2021 roku.