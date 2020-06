"Wiedźmin" - kiedy zostaną wznowione zdjęcia do 2. sezonu?

Jeszcze przed premierą pierwszych odcinków "Wiedźmina", Netflix postanowił przedłużyć serial o kolejny sezon. Zdjęcia do 2. serii ruszyły niedługo po debiucie serialu na platformie streamingowej, ale niestety zostały przerwane przez pandemię koronawirusa. Teraz być może dowiedzieliśmy się, do kiedy ta wymuszona przerwa potrwa.

2. sezon Wiedźmina - kiedy znów ruszą prace?

Jak podaje portal Redanian Intelligence, które dzieli się wszelkimi plotkami i mniej lub bardziej wiarygodnymi informacjami na temat serialu, Netflix już wyznaczył datę powrotu na plan "Wiedźmina". Według ich informacji, prace nad sezonem numer 2 zostaną wznowione już w sierpniu 2020 roku. To nie jedyne rewelacje, którymi podzieliła się fanowska strona dotycząca "Wiedźmina".

Według nich, zdjęcia do 2. sezonu produkcji potrwają aż 4 miesiące i zostaną zakończone dopiero w grudniu 2020 roku. To oznacza, że opóźni się planowana na 2021 rok premiera. Chociaż możemy założyć, że ta wciąż odbędzie się jeszcze w przyszłym roku, to powinniśmy jednak spodziewać się sporej obsuwy. Może to oznaczać, że 2. sezon zadebiutuje w drugiej połowie roku, a nie jak wcześniej spekulowano w pierwszej.

Na pewno wiemy, że w nowej serii pojawią się ulubieni bohaterowie wielu fanów. Zobaczymy bowiem serialowy debiut Vesemira, Coena, Lamberta, a także Nivellena.