"Wiedźmin": którą scenę z 1. sezonu twórczynie chętnie by wyrzuciły? Wybór chyba nie dziwi

Akcja sygnowane hasłem Quarantine Watch Party cieszą się w ostatnich dniach sporą popularnością. Wzięli z niej udział między innymi bracia Russo, którzy "wraz z fanami" oglądali dwie ostatnie odsłony "Avengers", na bieżąco komentując za pośrednictwem Twittera. Ujawnili wówczas wiele ciekawostek i niepublikowanych dotąd materiałów. W ich ślady poszli także aktorzy znani z "Daredevila" oraz twórczynie netfliksowego "Wiedźmina". Panie przy okazji zdradziły, którą scenę najchętniej wycięłyby z 1. sezonu serialu.

"Wiedźmin" - którą scenę z 1. sezonu twórczynie chętnie by wyrzuciły?

Rzeczone Panie to showrunnerka serialu Lauren S. Hissrich oraz Haily Hall - scenarzystka 6. odcinka zatytułowanego "Ginące gatunki". Epizod oparty został na opowiadaniu Andrzeja Sapkowskiego pt. "Granica możliwości" i opowiada o wyprawie, której celem jest zabicie smoka. W pewnej chwili sprawy przybierają niespodziewanych obrót, a Geralt i Yennefer zmuszeni są bronić złotego gada przed łowcami.

W trakcie bitwy, gdy Geralt i Yen walczą ramię w ramię, dochodzi między nimi do krótkiego, ale jakże namiętnego pocałunku. Zbliżenie pozwoliło wzmocnić moc Wiedźmina, dzięki czemu rzucony przez niego czar był znacznie silniejszy. Nie zmienia to jednak faktu, że ujęcie wyszło dość karykaturalnie, a pocałunek rażąco odstawał od konwencji. Jak się okazało, to stanowisko podziela scenarzystka odcinka. Haily Hall przyznała, że gdyby miała wyciąć jakąś scenę z 1. sezonu "Wiedźmina" byłby to właśnie nieszczęsny pocałunek Białego Wilka i Yennefer.

2. sezon "Wiedźmina" ma zadebiutować w 2021 roku. W rolach głównych powrócą Henry Cavill, Anya Chalotra i Freya Allan. Do obsady dołączyli również Kristofer Hivju jako Nivellen, Yasen Atour jako Coën, Agnes Bjorn jako Vereena, Paul Bullion jako Lambert, Thue Ersted Rasmussen jako Eskel, Mecia Simson jako Francesca oraz Aisha Fabienne Ross jako Lydia.