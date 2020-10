"Wiedźmin" powróci z trzecim sezonem. Netflix zamówił kontynuację serialu

Tego można było się spodziewać! Serial "Wiedźmin" to obecnie jeden z flagowych tytułów platformy Netflix. Pandemia koronawirusa opóźniła prace nad drugi sezonem produkcji, ale niedawno ekipa wróciła na plan zdjęciowy. Tymczasem trwają przygotowania do stworzenia trzeciego sezonu przygód Geralta z Rivii.

"Wiedźmin" sezon 3 - Netflix zamówił kontynuację serialu

Kiedy Netflix zapowiedział, że zamierza stworzyć adaptację sagi Andrzeja Sapkowskiego, fani "Wiedźmina" mieli mieszane uczucia. Obawiali się, czy uda się odtworzyć charakterystyczny klimat Kontynentu, który idealnie uchwycili twórcy serii gier o Geralcie. Z drugiej strony Netflix nie mógł wypaść gorzej niż polscy twórcy, którzy próbowali przed laty przenieść "Wiedźmina" na duży i mały ekran.

Premiera pierwszego sezonu była wielkim wydarzeniem i "Wiedźmin" nie schodził z ust widzów wiele tygodni później. Fani z niecierpliwością czekają na kontynuację. Potwierdziły się przypuszczenia dotyczące hitu Netfliksa. Historia doczeka się co najmniej trzech sezonów. Jak donosi serwis Redanian Intelligence, w bazie Writers Guild of America pojawiła się informacja o trzecim sezonie "Wiedźmina", którego produkcja ma trwać od 2020 do 2021 roku. Oznacza to, że prace nad scenariuszem ruszą w ciągu najbliższych trzech miesięcy.

Drugi sezon "Wiedźmina" zapowiedziano w 2019 roku, tuż po premierze pierwszych odcinków serialu. Na razie informacja o trzecim sezonie nie została oficjalnie potwierdzona, ale nie oszukujmy się - to jedynie kwestia czasu. Trudno jednak przewidzieć, czy produkcja nowych odcinków rzeczywiście uda się do końca roku 2021. COVID-19 pokrzyżował plany twórców serialu, którzy na kilka miesięcy musieli zawiesić zdjęcia. Z tego samego powodu jeden z drugoplanowych aktorów musiał zrezygnować z roli wiedźmina Eskela. Możliwe więc, że będą nieznaczne opóźnienia w zdjęciach do trzeciego sezonu "Wiedźmina".

"Wiedźmin" sezon 2 - kiedy premiera?

Na razie nie zdradzono dokładnej daty premiery nowych odcinków "Wiedźmina". Wiadomo jedynie, że serial powróci w roku 2021. W roli tytułowej ponownie zobaczymy Henry'ego Cavilla. Towarzyszyć mu będą Anya Chalotra, Freya Allan i Joey Batey. W drugim sezonie zobaczymy też nowych bohaterów, w których wcielą się Kim Bodnia, Paul Bullion, Yasen Atour oraz Joel Adrian.

