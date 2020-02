"Wiedźmin" - ruszyły zdjęcia do 2. sezonu serialu. Co wiemy o kontynuacji przygód Geralta?

Jak podaje portal Comicbook.com, ruszyły już zdjęcia do 2. sezonu "Wiedźmina". Oczywiście do czasu premiery nowej serii wciąż pozostaje kilka, czy nawet kilkanaście miesięcy, ale produkcja rozpoczęła się przed początkowo planowanym terminem. To sugeruje, że nowe epizody popularnego "Wieśka" będą dostępne prędzej, niż później. Kto wie, może zobaczymy świeże odcinki jeszcze w tym roku?

Wiedźmin - ruszyły zdjęcia do 2. sezonu serialu

I chociaż wciąż wiemy na temat nowych odcinków niewiele, to scenarzystka i szefowa produkcji Lauren Hissrich chętnie dzieliła się mniejszymi szczegółami dotyczącymi przyszłości. Wiemy, że twórcy zrezygnują z niechronologicznego opowiadania historii (postanowiła to zrobić, by szybciej wprowadzić do serialu Ciri i Yennefer). Stwierdziła, że skoro znamy już głównych bohaterów, to przyszedł czas na bardziej standardowe prowadzenie fabuły.

Nie możemy jednak wykluczać pojawiania się flashbacków. Hissrich wyjawiła, że żałowała decyzji o tym, by nie zmieniać zbytnio wyglądu postaci podczas skakania po różnych dekadach. Oczywiście trudno oczekiwać od Yennefer i Geralta, by Ci wyglądali ciągle inaczej (zwłaszcza, że w książkach zawsze ubierali się w sposób charakterystyczny i niemal niezmienny na przestrzeni lat), ale zmiana fryzur i strojów wpłynęłaby pozytywnie na łatwość w odbiorze produkcji. Dlatego możemy się spodziewać nieco większej różnorodności w kostiumografii postaci.

Produkcja jest obecnie kręcona w Wielkiej Brytanii, w okolicach lasów Redlands i Milton Gore. Niestety, data premiery nowych epizodów "Wiedźmina" pozostaje nieznana.