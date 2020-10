Trwają zdjęcia do 2. sezonu "Wiedźmina", w którym Henry Cavill gra tytułową rolę. Wcielanie się w nieustraszonego Geralta z Rivii to nie lada wyzwanie, dlatego aktor stara się nie wypadać z formy. Przy okazji pilnuje też, by nie wypaść z obiegu i na swoim instagramowym koncie raportuje fanom, co u niego słychać. Ostatnio opublikował zdjęcie, na którym trenuje do roli Wiedźmina.

Wiedźmin: Henry Cavill trenuje do roli Geralta

Henry Cavill, znany wcześniej głównie za sprawą roli Supermana w filmach z uniwersum DC, w 2018 został ogłoszony zwycięzcą castingu do roli Geralta z Rivii w serialu zapowiadanym przez Netflix. Fani sagi Sapkowskiego chłodno przyjęli wieść o tym, że Henry Cavill wystąpi jako Wiedźmin. Szybko zmienili jednak zdanie, szczególnie, że Cavill sam okazał się być ogromnym fanem serii. Po premierze serialu nie było już wątpliwości, że wybór był idealny i - jak powiedział sam Andrzej Sapkowski - "Henry po prostu stał się Geraltem".

Teraz gwiazdor nieustannie trenuje, by jak najlepiej wypaść w 2. sezonie "Wiedźmina". Zakulisowym zdjęciem z jednego z takich treningów podzielił się z fanami na Instagramie:

" Wiedźmiński trening skupia się na trzech głównych aspektach: szybkości, wybuchowej sile i sprawności. A to może boleć! Nie miałem okazji tyle biegać od czasów Gibraltaru, co miało miejsce wiele lat temu! Ale nie ma lepszego miejsca na powrót do tego klimatu niż Lake District, tu w domu w Wielkiej Brytanii. To miejsce właśnie wtargnęło do mojego TOP 3 ulubionych miejsc na świecie! Absolutnie je uwielbiam. "

Wiedźmin s02 - kiedy premiera na Netflix?

Drugi sezon "Wiedźmina" to kolejna produkcja, której koronawirus pokrzyżował plany, powodując opóźnienia w pracy na planie, a nawet częściową zmianę obsady "Wiedźmina 2". Twórcy serialu wciąż jednak trzymają się wersji, że zdjęcia do 2. sezonu zostaną zakończone w lutym 2021 roku, i w tym samym roku na małe ekrany trafią nowe odcinki "Wiedźmina". Wciąż nie podano jednak, kiedy dokładnie odbędzie się premiera "Wiedźmina 2" na Netflix.

W październiku 2020 roku ogłoszono, że "Wiedźmin" powróci z 3. sezonem.

