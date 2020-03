"Wiedźmin" sezon 2 - Netflix wstrzymał prace nad serialem z powodu koronawirusa

Epidemia koronawirusa ma się wciąż dobrze na całym świecie, ale przede wszystkim w Europie. Z tego powodu przedstawiciele Netfliksa podjęli decyzję o wstrzymaniu zdjęć do drugiego sezonu "Wiedźmina". Kiedy ekipa i obsada serialu wrócą na plan?

"Wiedźmin" sezon 2 - Netflix przerywa prace nad serialem z powodu koronawirusa

Jak donosi portal Redanian Intelligence, twórcy serialu postanowili dmuchać na zimne i zawiesić produkcję nowych odcinków przygód Geralta z Rivii. Przyczyną jest oczywiście COVID-19. Zdjęcia do "Wiedźmina" odbywały się w Wielkiej Brytanii, więc potencjalne zagrożenie zakażenia wirusem jest duże. Decyzję podjęto i tak całkiem późno w porównaniu do innych tytułów, nad którymi prace przerwano kilka dni wcześniej.

Przerwa w zdjęciach do nowego sezonu "Wiedźmina" potrwa co najmniej dwa tygodnie. Tak przynajmniej poinformowano członków ekipy i obsady w oficjalnej notatce służbowej. Obecnie nie wiadomo, jak zawieszenie zdjęć wpłynie na produkcję drugiego sezonu hitu Netfliksa. Prawdopodobnie nieznacznie opóźni to premierę "Wiedźmina". Zdjęcia, które rozpoczęto na początku 2020 roku, miały potrwać do sierpnia. Wygląda na to, że trochę się przedłużą.

"Wiedźmin" nie jest jedyną produkcją, która została wstrzymana z powodu epidemii. Dołączył do długiej listy filmów i seriali z całego świata, które ucierpią z powodu koronawirusa.

"Wiedźmin" sezon 2 - kiedy premiera?

Nawet jeśli koronawirus opóźni premierę drugiego sezonu "Wiedźmina" i będzie słono kosztował Netfliksa, fani raczej nie odczują zmiany na własnej skórze, ponieważ twórcy jeszcze nie poinformowali, kiedy nowe odcinki trafią na platformę. Wiadomo jedynie, że premiera drugiego sezonu została zaplanowana na rok 2021. W rolach głównych powrócą Henry Cavill jako Geralt, Anya Chalotra w roli Yennefer, Freya Allan jako Ciri i Joey Batey jako Jaskier.

