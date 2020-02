"Wiedźmin" - w obsadzie pojawiło się 2 nowych aktorów. Zagrają innych wiedźminów

Według nowych informacji przedstawionych przez Redanian Intelligence, do obsady "Wiedźmina" dołączyło 2 nowych aktorów, którzy wcielą się w Lamberta i Coena. Pierwszy z nich ma być grany przez Paula Bulliona, drugi natomiast przez Yasena Atoura. Samo źródło jest raczej wiarygodne, ponieważ to oni pierwsi donosili o angażu Anyi Chalotry i Freyi Allan. Sam raport nie zawiera zbyt wielu informacji, ale dowiadujemy się z niego, że duet ma się pojawić w 3 odcinkach.

Nowi wiedźmini w 2. sezonie serialu Netfliksa

Paul Bullion jest prawdopodobnie najbardziej znany z ról Billy'ego Kitchena w "Peaky Blinders" i Nikolaja w "Dracula Untold". Yasena Atuoura mogliśmy natomiast zobaczyć w "Robin Hoodzie", remake'u "Ben-Hura" i w filmie "Mission: Impossible - Rogue Nation".

Panowie oczywiście pojawiali się w książkach o Geralcie i spółce. Obydwaj pomagali Białemu Wilkowi w "wychowywaniu" Ciri oraz szkoleniu jej na wiedźmina. Lambert był najmłodszym z cechu Wilka, do którego należał również Geralt. Nie był zbyt lubiany, określano go jako opryskliwego i wrednego.

Coen był natomiast mało znany innym wiedźminom ze szkoły wilka. To dlatego, że dla niego była to pierwsza zima w Kaer Morhen, a sam wojownik należał do cechu Gryfa.

Drugi sezon "Wiedźmina" ma zadebiutować w 2021 roku. Informacja o angażu dwóch aktorów do ról Lamberta i Coena jest niepotwierdzona, więc równie dobrze może się jednak okazać plotką.