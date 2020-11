Wiedźmin w serialu Netfliksa będzie niepełnosprawny? Lauren Hissirch zapowiada nowy wątek

Seria gier o Wiedźminie wykreowała postać Geralta z Rivii jako nieustraszonego bohatera, który być może posiada pewne braki charakterologiczne, ale na pewno nie brak mu sprawności. Jedna z fanek Geralta twierdzi jednak, że to zniekształcony obraz łowcy potworów i że zarówno w grze CD Projektu , jak i w produkcji Netfliksa, Wiedźmin powinien być niepełnosprawny. Co na to twórcy serialu?

Serialowy Wiedźmin będzie niepełnosprawny?

Fanka "Wiedźmina" zamieściła na Twitterze obszerny wpis, w którym szczegółowo opisuje wątek niepełnosprawności Geralta w książkach Andrzeja Sapkowskiego . W "Czasie pogardy" doznał bowiem poważnej kontuzji łokcia i kości udowej i nawet pomimo tego, że driady uleczyły go w Wodach Brokilonu, odczuwał chroniczny ból, na który skarżył się m.in. w "Chrzcie ognia". Jak twierdzi fanka o pseudonimie mustangsart, wątek ten został niesłusznie pominięty w grach CD Projektu, gdyż czyni on z Białego Wilka pozytywnego reprezentanta osób niepełnosprawnych, do których sama należy, a których wciąż jest w popkulturze bardzo niewiele. Autorka wpisu chciałaby, by twórcy serialu "Wiedźmin" naprawili to, co uznaje za rażący błąd gry, i pochylili się nad niepełnosprawnością łowcy potworów w kolejnych sezonach produkcji Netfliksa. I co ciekawe, jej prośby prawdopodobnie zostaną wysłuchane.

Lauren S. Hissrich , showrunnerka netfliksowego "Wiedźmina", która słynie z dzielenia się szczegółami serialu na Twitterze, odpowiedziała na wpis mustangart. W swoim tweecie napisała, że nie może się doczekać zgłębienia tego wątku i dodania tych cech serialowemu Geraltowi.

" Nie przestaję myśleć o tym wątku. Czytałam te książki kilkanaście razy, te konkretne fragmenty, i nigdy nie myślałam o nich więcej niż: "Geralt odczuwa jakiś ból, lecimy dalej". Byłam w błędzie. Nie mogę się doczekać, by się w to zagłębić. By dołożyć tę warstwę naszemu bohaterowi. "

Czy możemy się zatem spodziewać, że w 2. sezonie Henry Cavill wcieli się w niepełnosprawnego Wiedźmina? Czas pokaże. Pamiętajmy jednak, że zdjęcia do nowych odcinków - choć z przerwami - trwają już od jakiegoś czasu i mało prawdopodobne jest, że tak istotne zmiany zostaną wprowadzone w połowie prac. Jeśli Lauren S. Hissrich faktycznie zamierza pochylić się nad kalectwem Geralta, zrobi to raczej przygotowując 3. sezon serialu, który został już ogłoszony przez Netfliksa.

"Wiedźmin 2" - kiedy premiera na Netflix?

Choć prace na planie 2. sezonu "Wiedźmina" zaczęły się już na początku 2020 roku, koronawirus ciągle przeszkadza w ich ukończeniu. Aktualnie trwa druga przerwa w zdjęciach, spowodowana wykryciem zakażeń COVID-19 wśród czterech członków ekipy. Póki co Netflix nie zmienił jednak swojego stanowiska w kwestii premiery nowego sezonu i bliżej nieokreślona data w 2021 roku wciąż jest obowiązująca.