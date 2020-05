"Wiedźmin" - w sieci pojawiło się urocze zakulisowe zdjęcie z Geraltem i Ciri

"Wiedźmin" pojawił się na Netfliksie pod koniec grudnia 2019 roku, z miejsca zdobywając szczyty list popularności i wysokie miejsca w rankingach oglądalności, które przeprowadzano na początku 2020 roku. Ogromne zainteresowanie sprawiło, że twórczyni serialu Lauren S. Hissrich stała się social-mediową ulubienicą wielu widzów - publikowała bowiem sporo zakulisowych zdjęć i nagrań z "Wiedźmina", które fani pochłaniali niczym gąbka wodę.

Zobaczcie słodkie zakulisowe zdjęcie z Wiedźmina

Niedawno Hissrich świętowała rocznicę od ostatniego dnia na planie zdjęciowym do 1. sezonu "Wiedźmina" - co ciekawe, okazało się, że finałowa scena ostatniego odcinka była kręcona również jako ostatnia. Tą wiekopomną chwilę uchwycił reżyser epizodu, Marc Jobst, a zdjęcie przedstawia Freyę Allan (Ciri) i Lauren S. Hissrich, które są obejmowane przez Henry'ego Cavilla (Geralt).

Zobaczcie urocze zdjęcie poniżej:

Hissrich wyjaśniła, że była to wyjątkowo emocjonalna sytuacja:

" Wspomnienia z lepszych czasów. To zdjęcie z ostatniego dnia, kiedy kręciliśmy ostatnią scenę z ostatniego odcinka - oglądamy z Freyą i Henrym powtórkę ujęcia, żeby dopilnować, że będzie emocjonalnie rezonowało w taki sposób, jak sobie to wyobrażaliśmy. "

Niestety, ogólnoświatowa pandemia koronawirusa spowodowała, że zdjęcia do 2. sezonu "Wiedźmina" zostały wstrzymane do odwołania. Kolejne epizody miały początkowo zadebiutować we wczesnym 2021 roku, ale niestety na razie nie wiemy, na kiedy zostanie przeniesiona premiera nowych odcinków "Wiedźmina".