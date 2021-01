"Wiedźmin" zdetronizowany! Netflix ogłosił swój nowy największy hit

"Wiedźmin" stracił swój zaszczytny tytuł najchętniej oglądanego serialu Netfliksa. Po miesiącu od premiery wyprzedzili go "Bridgertonowie" z zadziwiająco wysokim wynikiem.

"Bridgertonowie" po 28 dniach od premiery okazali się najchętniej oglądanym serialem Netfliksa. Osiągając wynik oglądalności na poziomie 82 milionów gospodarstw domowych, które obejrzały przynajmniej część serialu, serial Shondaland zepchnął "Wiedźmina" na 2. miejsce w klasyfikacji największych serialowych hitów serwisu.

"Bridgertonowie" największym hitem Netfliksa

"Bridgertonowie" to skandalizujący i błyskotliwy, lecz przede wszystkim romantyczny serial kostiumowy o sile miłości, przyjaźni i rodzinnych więzów. Tym, co najbardziej zachwyca w nim współczesnych widzów, jest jego świeże spojrzenie na te klasyczne tematy. Prawdopodobnie właśnie to połączenie tradycyjnych konwenansów z nowoczesnym stylem opowiadania przesądziło o tym, że na serial o perypetiach miłosnych Daphne Bridgerton i księcia Hastings w ciągu 28 dni od premiery skusiły się rekordowe 82 miliony gospodarstw domowych na całym świecie. "Bridgertonowie" znaleźli się w pierwszej dziesiątce w każdym kraju z wyjątkiem Japonii, a w 83 krajach zajmowali pierwsze miejsce w TOP 10.

Fot. materiały prasowe Netflix

Podobnie jak w przypadku "Gambitu królowej", który nadal pozostaje najchętniej oglądanym miniserialem Netfliksa, sukces "Bridgertonów" przełożył się na zainteresowanie literackim pierwowzorem - książki Julii Quinn 18 lat od ich wydania po raz pierwszy trafiły na listę bestsellerów "New York Timesa".

"Wiedźmin" nie jest już najchętniej oglądanym serialem Netfliksa

Pierwsze miejsce na liście najchętniej oglądanych seriali Netfliksa należało dotychczas do "Wiedźmina", który w ciągu 28 dni od premiery zgromadził przed ekranami 76 milionów widzów. I choć tych wyników nic nie jest już w stanie zmienić (Netflix bierze pod uwagę tylko pierwsze 28 dni od premiery), nie wszystko stracone, drodzy fani naszego rodzimego łowcy potworów! Geralta z Rivii i Daphne Bridgerton czeka dogrywka, Netflix zapowiedział bowiem kontynuację obydwu seriali. Zarówno "Wiedźmin", jak i "Bridgertonowie" powrócą z 2. sezonami najprawdopodobniej jeszcze w tym roku.