Wielka podróż po Śródziemiu. Znamy fabułę serialu "Władca Pierścieni"

Na tę produkcję czekają nie tylko wszyscy miłośnicy twórczości J.R.R. Tolkiena i opowieści osadzonych w światach fantasy, ale również pozostali widzowie seriali. Tym bardziej że opis fabuły "Władcy Pierścieni" od Amazon Prime zapowiada podróż po całym Śródziemiu.

"Władca Pierścieni" - o czym będzie serial Amazon Prime?

O tym, że platforma streamingowa Amazona wykupiła prawa do stworzenia serialu na podstawie dzieł Tolkiena, wiadomo już od dawna. Produkcja jest jednak owiana tajemnicą i kolejne informacje docierają do fanów stopniowo.

Twórcy w końcu zdradzili, co zobaczymy we wciąż niezatytułowanym serialu dziejącym się w Śródziemiu. Portal The One Ring podzielił się ze światem streszczeniem fabuły nadchodzącej produkcji, która potwierdza, że akcja dzieje się tysiące lat przed wydarzeniami znanymi z obu trylogii Petera Jacksona. Zdradzono też, że zobaczymy wiele miejsc występujących w książkach Tolkiena rozsianych po całym fantastycznym świecie, w którym rozgrywa się "Władca Pierścieni".

Nadchodzący serial Amazon Studios po raz pierwszy przenosi na ekrany bohaterskie legendy słynnej historii Drugiej Ery Śródziemia. Ten pełen rozmachu dramat rozgrywa się tysiące lat przed wydarzeniami z "Hobbita" i "Władcy Pierścieni" J.R.R. Tolkiena i przeniesie widzów z powrotem do epoki, w której rodziły się wielkie mocarstwa, królestwa wznosiły się do chwały i popadały w ruinę, legendarni bohaterowie przeżywali przygody, nadzieja wisiała na najdelikatniejszych niciach, a największy złoczyńca, który kiedykolwiek wyszedł spod pióra Tolkiena, groził, że pokryje cały świat ciemnością. Rozpoczynający się w czasach względnego spokoju, serial ukazuje wiele postaci, zarówno znanych, jak i nowych, które mierzą się z budzącym przerażenie ponownym pojawieniem się zła w Śródziemiu. Od najciemniejszych głębin Gór Mglistych przez majestatyczne lasy stolicy elfów Lindon, zapierające dech w piersiach wyspiarskie królestwo Numenoru, aż po najdalsze zakątki mapy Śródziemia - te królestwa i postacie stworzą spuściznę, która będzie żyła długo po tym, jak odeszli.

Widzowie powinni więc szykować się na wielowątkową opowieść, która przeniesie ich w rozmaite miejsca w Śródziemiu i pokaże spektakularne walki wielkich bohaterów z potężnym zagrożeniem dla całego fantastycznego świata.

"Władca Pierścieni" - kiedy premiera serialu?

Z powodu pandemii koronawirusa twórcy serialu na podstawie dzieł Tolkiena musieli wstrzymać pracę na planie na kilka miesięcy. Maszyna produkcyjna ruszyła jednak ponownie jesienią 2020 roku. Ostatnio do obsady dołączyło około 20 nowych aktorów, więc serial zapowiada się jako naprawdę spektakularne widowisko pełne kinowego rozmachu. Dokładna data premiery nie jest jeszcze znana, ale istnieje szansa, że pierwsze odcinki serialowego "Władcy Pierścieni" zobaczymy jeszcze w roku 2021.