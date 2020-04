Wielki powrót uwielbianej postaci w zapowiedzi finałowego odcinka "The Walking Dead" [WIDEO]

Maggie Rhee (zd. Greene) to jedna z tych postaci, które cieszą się szczególną popularnością wśród fanów "The Walking Dead". Bohaterka, grana przez Lauren Cohan, pożegnała się z nami w połowie 9. sezonu. Choć potwierdzono, że kiedyś powróci, fani nie liczyli, że dojdzie do tego a najbliższej przyszłości. A jednak.

"The Walking Dead" - wielki powrót Maggie w finale 10. sezonu

Finał 10. sezonu "The Walking Dead" nosić będzie tytuł "A Certain Doom" i przyniesie wielu zwrotów fabularnych. Do ekipy powróci Maggie, którą zobaczyć możemy w zapowiedzi odcinka. Co więcej, zgodnie z zapewnieniami twórców, z życiem pożegnać się może jedna z kluczowych postaci, a los Connie (której nie widziano od odcinka 10x09) w końcu zostanie wyjaśniony.

Niestety, z powodu koronawirusa i związanej z nim kwarantanny, post-produkcja finałowego odcinka została wstrzymana. Poskutkowało to tym, że emisja 10. sezonu zakończyła się obecnie na odcinku 15. - "The Tower" - który w Polsce zostanie wyemitowany dziś wieczorem. Ostatni epizod ukaże się na jesieni (na te moment bez konkretnej daty) w formie odcinka specjalnego.

