Wiemy, kiedy powróci "Riverdale"! Emisja ostatnich odcinków 4. sezonu już wkrótce

W związku z pandemią koronawirusa, wstrzymano prace nad większością popularnych filmów i seriali. Mowa tu nie tylko o zawieszeniu zdjęć na planie filmowym - "oberwało się" też postprodukcji, w wyniku czego nagrany materiał nie może zostać zmontowany. To skłoniło wiele stacji telewizyjnych do wstrzymania emisji aktualnie nadawanych seriali. Ten właśnie los spotkał kilka produkcji stacji The CW, z popularnymi "Riverdale" i "The Flash" na czele. Teraz jednak kierownicy stacji ogłosili, że ostatnie odcinki bieżących sezonów zostaną wyemitowane. Znamy daty ich premier.

"Riverdale" - kiedy ukażą się nowe odcinki?

Wszystkich zaniepokojonym uspokajamy - "Riverdale" powróci jeszcze w tym miesiącu. Dokładna rozpiska serialowych powrotów stacji The CW prezentuje się następująco:

8 kwietnia - "Nancy Drew"

15 kwietnia - "Riverdale"

16 kwietnia - "Katy Keene"

21 kwietnia - "The Flash", "DC's Legends of Tomorrow"

26 kwietnia - "Batwoman", "Supergirl"

Co więcej, 16 kwietnia odbędzie się premiera nowego sezonu serialu "In the Dark", który zastąpi w ramówce "Legacies". "Dynastia", "Charmed" i "Roswell, New Mexico" emitowane są bez zmian.

