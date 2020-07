Wiemy, kiedy ruszą zdjęcia do odcinka specjalnego "Przyjaciół". Zmieni się nieco jego forma

"Przyjaciele" to legendarny już sitcom, który mimo wielu lat na karku, wciąż cieszy się olbrzymią popularnością. Serca milionów fanów zabiły nieco szybciej, gdy świat obiegła wieść o powrocie paczki wielbicieli kawy w specjalnym epizodzie. Materiał miał zadebiutować już w maju tego roku, wraz ze startem platformy HBO Max. Koronawirus pokrzyżował jednak plany twórców i odcinek nie został jeszcze nakręcony. Teraz pojawiły się nowe informacje o powrocie ekipy filmowej na plan.

"Przyjaciele" - kiedy ruszą zdjęcia do odcinka specjalnego?

Jakiś czas temu informowaliśmy was, że Bob Greenblatt z Warner Media zapewniał, że prace na planie zostaną wznowione w lipcu, a odcinek zadebiutuje już we wrześniu. Twórcom zależało również, by nagranie odbyło się przy udziale publiczności, tak jak miało to miejsce we wszystkich dotychczasowych epizodach. Niestety, żadne z tych zapewnień nie znalazło pokrycia w rzeczywistości.

Według najnowszych doniesień (pochodzących z anonimowego źródła magazynu The Mirror) odcinek specjalny "Przyjaciół" ma zostać nakręcony w sierpniu. Niestety, z powodów bezpieczeństwa, ekipa filmowa zmuszona był zrezygnować z zaangażowania publiczności.