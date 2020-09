Już niedługo zadebiutują seriale Marvela, które będą bezpośrednio powiązane z filmami MCU. Jednym z nich będzie "She-Hulk". Po miesiącach spekulacji w końcu wybrano aktorkę, która zagra zielonoskórą prawniczkę. W Jennifer Walters wcieli się gwiazda "Orphan Black".

"She-Hulk" - Tatiana Maslany jako nowa superbohaterka

W roli She-Hulk widziano już wiele aktorek - od gwiazd Hollywood po wrestlerki. Decyzja w końcu zapadła i wiemy, kto zagra kuzynkę Bruce'a Bannera.

Jak podaje Deadline, She-Hulk zagra Tatiana Maslany, która występowała w serialu "Orphan Black" jako Sarah.

Na razie o nowym serialu Marvel Studios wiadomo niewiele. Dołączy do takich produkcji jak "The Falcon and the Winter Soldier", "WandaVision", "Loki", "Hawkeye", "Ms. Marvel" i "Moon Knight". Trzy pierwsze tytuły zadebiutują już niedługo. Na "She-Hulk" i trzy pozostałe trzeba będzie jeszcze trochę poczekać.

Na nowinę pozytywnie zareagował Mark Ruffalo, który od 2012 roku wciela się w Hulka. W komiksach Marvela zielonoskórzy herosi byli ze sobą spokrewnieni. Wygląda na to, że w MCU będzie podobnie. Akor powitał Maslany w świecie Marvela za pośrednictwem Twittera.

" Witaj w rodzinie, kuzynko! "

Serial "She-Hulk" trafi na platformę Disney+. Zdjęcia do produkcji mają ruszyć w Atlancie na początku 2021 roku. Rezyserką serialu została Kat Coiro, która ma na swoim koncie takie produkcje jak "Shameless", "Brooklyn Nine-Nine", "Współczesna rodzina" oraz "It's Always Sunny in Philadelphia".

