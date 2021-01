Wiemy, kto zrealizuje spin-off "The Batman" o policji z Gotham

Policja z Gotham doczeka się serialu. Wiemy, kto zrealizuje spin-off Batmana

Serial "Gotham Central" (tytuł roboczy) na HBO Max doczekał się nowego showrunnera. Nim został Joe Barton, który zastąpił Terence'a Wintera. Barton jest najlepiej znany z serialu "Girl/Haji", który zrealizował na potrzeby BBC oraz Netfliksa.

Wiemy na pewno, że nadchodzący projekt HBO Max ma się skupiać na pracy policjantów z Gotham City i rozegra się na rok przed wydarzeniami pokazanymi w filmie "The Batman". To oznacza, że będzie się rozgrywał na początku działalności Batmana (Bruce Wayne w filmie ma być w trakcie 2. roku swojej kariery). Na nie wiemy, kiedy mają ruszyć zdjęcia do produkcji.

Producent filmu "The Batman" z ramienia Warner Bros. Television, Dylan Clark również będzie zaangażowany w prace nad nadchodzącym projektem, który dzieli tytuł "Gotham Central" ze znaną serią komiksów autorstwa Eda Brubakera i Grega Rucka. Pomysł na serial dał natomiast reżyser i scenarzysta filmu, Matt Reeves.

Sam "The Batman" jest nadal otoczony tajemnicą. Wiemy, że Robert Pattinson wcieli się w głównego bohatera, który będzie na początku swojej kariery Mrocznego Rycerza. Reeves od dawna podkreśla, że dla niego najważniejszy był aspekt detektywistycznej pracy Batmana, który według niego był zaniedbany w poprzednich filmach o bohaterze.

Spodziewamy się również, że będzie to pierwsza część trylogii filmów z Pattinsonem w roli głównej.

W filmie oprócz Pattinsona pojawią się również: Zoe Kravitz jako Kobieta-Kot, Paul Dano jako Człowiek-Zagadka, Jeffrey Wright jako komisarz Jim Gordon, John Turturro jako Carmine Falcone, Peter Sarsgaard w roli Gila Colsona oraz Andy Serkis jako Alfred Pennyworth i Colin Farrell w roli Pingwina.

"The Batman" ma zadebiutować w kinach już 4 marca 2022 roku.