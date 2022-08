"Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy" - twórcom zależało, by serial różnił się od filmów Petera Jacksona

Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy będą się różnić od filmów Jacksona

Niedawno z The Hollywood Reporter porozmawiał m.in. showrunner i producent wykonawczy serialu "Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy", Patrick McKay. Ten opowiedział o swojej miłości do trylogii filmów Petera Jacksona, a następnie opowiedział, że to nie oznacza jednak, że chcieli skopiować formułę tego sukcesu.

Jak powiedział:

Jesteśmy ogromnymi fanami filmów Petera. Byliśmy na każdym z nich w dniu premiery, bo są cudowne i genialnie oddają rzeczy, które pokochaliśmy w oryginalnych książkach Tolkiena. Ale myślę, ze jeśli chcielibyśmy im dorównać, to musielibyśmy mieć coś nie tak z głową.

Następnie dodał:

Dlatego też postanowiliśmy sięgnąć po niewykorzystane do tej pory książki. Szukaliśmy nowych opowieści, nowych wątków, nowych bohaterów i smaków, które są tolkienowskie, ale przy okazji nie były jeszcze na ekranie telewizorów i kin. To nam pomogło - zaczęliśmy myśleć, że może znajdziemy sposób na to, by nie odgrzewać kotleta i jednocześnie nie rywalizować z tym, co było wcześniej.

"Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy" to jeden z najdroższych seriali w historii telewizji (o ile nie najdroższy). Jakiś czas temu pojawiły się przecieki, że jeden sezon produkcji miał kosztować ponad 450 milionów dolarów.

Z informacji prasowych wiemy, że akcja serialu rozgrywa się w czasie Drugiej Ery Śródziemia, a akcja przeniesie nas od najciemniejszych zakątków Gór Mglistych, przez wyspiarskie królestwo Numenoru, aż do stolicy elfów - Lindonu. Wszystkie zapowiedzi sugerują nam, że główną bohaterką tak na dobrą sprawę będzie Galadriela, wojownicza elfka, którą w trylogii Petera Jacksona (a także w "Hobbicie") grała Cate Blanchett.

Wszystkiego zaczniemy się dowiadywać już 2 września 2022 roku, kiedy to serial "Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy" zacznie się pojawiać na platformie Prime Video. Pierwszy sezon ma liczyć 8 odcinków.