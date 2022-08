"Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy" z przyspieszoną datą premiery. Kiedy zobaczymy serial?

Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy z przyspieszoną datą premiery

Tutaj musimy nieco ostudzić zachwyt fanów czekających na produkcję - premiera ta została przyspieszona o zaledwie 3 godziny i w Polsce zamiast piątku o 6:00 rano, debiutanckie dwa odcinki pojawią się o 3:00 w nocy 2 września 2022 roku. Znacznie lepiej wygląda to, kiedy korzysta się z amerykańskiego czasu - oznacza to bowiem, że pierwsze odcinki pojawią się o 21:00 ET 1 września.

Nie mniej, zobaczymy od razu dwa odcinki, więc jest tutaj jakakolwiek wartość dodatnia.

Tak jak napisał Amazon, każde kolejne odcinki będą debiutowały co tydzień w piątki o 6:00 rano czasu polskiego. Pierwszy sezon ma liczyć 8 odcinków.

Jak pewnie wiecie, "Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy" to jeden z najdroższych seriali w historii telewizji (o ile nie najdroższy). Jakiś czas temu pojawiły się przecieki, że jeden sezon produkcji miał kosztować ponad 450 milionów dolarów, co przy ośmiu odcinkach sugeruje nam, że pojedyncze epizody mogły mieć budżet wynoszący nawet 56 milionów dolarów. Dla porównania - cała trylogia "Władcy Pierścieni" Petera Jacksona kosztowała niecałe 300 milionów dolarów.

Z informacji prasowych wiemy, że akcja serialu rozgrywa się w czasie Drugiej Ery Śródziemia, a akcja przeniesie nas od najciemniejszych zakątków Gór Mglistych, przez wyspiarskie królestwo Numenoru, aż do stolicy elfów - Lindonu. Wszystkie zapowiedzi sugerują nam, że główną bohaterką tak na dobrą sprawę będzie Galadriela, wojownicza elfka, którą w trylogii Petera Jacksona (a także w "Hobbicie") grała Cate Blanchett.