"Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy" - zobaczcie oficjalny zwiastun serialu. Będzie lepszy od filmów? [WIDEO]

Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy - zobaczcie zwiastun serialu

"Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy" to jeden z najdroższych seriali w historii telewizji (o ile nie najdroższy). Jakiś czas temu pojawiły się przecieki, że jeden sezon produkcji miał kosztować ponad 450 milionów dolarów. I tak jak wspomnieliśmy - ten budżet widać, efekty specjalne robią wrażenie, pejzaże, charakteryzacja, stroje, scenografia przykuwają wzrok, a w tle słyszymy nawet znajome motywy muzyczne od Howarda Shore'a.

Nadal nie wiemy jednak, jak się to przeniesie na najważniejsze aspekty produkcji, czyli fabułę, grę aktorską i scenariusz. Pod tym względem zwiastun nie napawa specjalnie nadzieją - wymiana zdań między Galadrielą i elfem, gdzie pompatycznie przekomarzają się o to, kto czego to nie widział, jest tak stereotypowa i cringy, że takie dialogi to nawet Patryk Vega by ze swojego skryptu wykreślił.

No dobra, może przesadzamy, bo w końcu to reżyser, który zamieścił nieironicznie w swoim filmie sformułowanie: "O z takim brzydkim to się jeszcze nie r*chałam", ale sami rozumiecie o co chodzi - zwiastun "Pierścieni Władzy" nie napawa specjalnie optymizmem.

Oglądaj

Miejmy zatem nadzieję, że ktoś odwalił w przypadku tego zwiastuna taką fuszerkę, jak ludzie odpowiedzialni za zapowiedź "The Office PL". Polski serial okazał się być kawałem porządnej komedii mimo tragicznego teasera i tego życzymy też "Pierścieniom Władzy".

Z informacji prasowych wiemy, że akcja serialu rozgrywa się w czasie Drugiej Ery Śródziemia, a akcja przeniesie nas do najciemniejszych zakątków Gór Mglistych, przez wyspiarskie królestwo Numenoru, aż do stolicy elfów - Lindonu. Ze wszystkich zapowiedzi wynika, że główną bohaterką tak na dobrą sprawę będzie Galadriela, wojownicza elfka, którą w trylogii Petera Jacksona (a także w "Hobbicie") grała Cate Blanchett.

Na własnej skórze będziemy mogli wszystko odczuć już 2 września 2022 roku, kiedy to serial "Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy" zacznie się pojawiać na platformie Prime Video. Pierwszy sezon ma liczyć 8 odcinków.