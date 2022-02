"Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy" - zobaczcie pierwsze zdjęcia z serialu Amazona [FOTO]

Vanity Fair niedawno otrzymało dostęp do trzech pierwszych odcinków nadchodzących "Pierścieni Władzy" od Amazon Studios. Do sieci trafiły zdjęcia z serialu, a także szczegółowe informacje dotyczące produkcji.

Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy - oto zdjęcia i opisy odcinków serialu

Nowych informacji jest naprawdę sporo - dowiedzieliśmy się m.in. że głównymi bohaterami serialu są Galadriela (odgrywana w trylogii przez Cate Blanchett, tutaj Morfydd Clarke) oraz niejaki Halbrand (Charlie Vickers). Elfka jest młodą, gniewną kobietą, która wyczuwa, że gdzieś w Śródziemiu czai się zło, a mężczyzna ucieka przed swoją przeszłością. Ich przypadkowe spotkanie ma być rozpoczęciem właściwej fabuły.

Poniżej zobaczycie pierwsze zdjęcia, które przedstawiają nam Galadriel:

Jak opowiadają twórcy, historia przedstawiona w "Pierścieniach Władzy" jest oparta na szczegółach opisanych w różnych księgach Tolkiena, na czele z załącznikami w trylogii. Inspiracji szukają jednak wszędzie, nawet w encyklopedii Silmarillion. Przy okazji potwierdzili również, że główna fabuła to historia powstania Pierścienia Władzy.

Dlatego też w serialu pojawi się znana fanom postać Celebrimbora, utalentowanego elfiego kowala, który pomaga Sauronowi stworzyć Pierścień. Ze znajomych twarzy i nazwisk pojawiają się jeszcze Elrond, młody elfi polityk z Linden, a także nieustraszony żeglarz Isildur, który za kilkadziesiąt lat pozbawi Saurona palców i Pierścienia.

Z nowych postaci poznamy jeszcze elfa Arondira (Ismael Cruz Cordova), który jest w zakazanym związku z ludzką kobietą imieniem Bronwyn (Nazanin Boniadi), a także grupę nizołków, czyli przodków hobbitów - Ci mają mieć nieco ciemniejszą karnację skóry, a ich wątek ma być jednym z najbardziej tajemniczych w serialu "Pierścienie Władzy".

Twórcy obiecują, że odwiedzimy wiele znanych lokacji znanych z filmowej trylogii, ale w czasach swojej glorii i chwały - tu jako przykład została podana Moria, która była wręcz stolicą królestwa krasnoludów (dlatego też w filmie pojawi się władca Durin IV, przodek Thorina Dębowej Tarczy). My z filmów pamiętamy ją natomiast jako zamieszkaną przez Balroga i gobliny, śmiertelnie niebezpieczną pułapkę dla Drużyny Pierścienia.

Producenci odnieśli się również do kwestii nagości, scen seksu i przemocy, które podobno miały trafić do serialu, by bardziej upodobnić go do "Gry o tron". Twórcy kategorycznie zaprzeczyli takim doniesieniom i wyjaśnili jasno, że zależy im, by serial miał baśniowy klimat twórczości Tolkiena, który pozwoli na to, by również i dzieciaki mogły oglądać "Władcę Pierścieni: Pierścienie Władzy".

Amazon zainwestował w serial prawie pół miliarda dolarów, a twórcy mają podobno pomysł na 50 odcinków produkcji. Showrunnerzy mówią jasno, że pierwszy sezon będzie albo spektakularnym sukcesem, albo ogromną porażką. Nie zakładają innego scenariusza. O jakości serialu przekonamy się już 2 września 2022 roku.