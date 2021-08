"Władca Pierścieni" od Amazona doczekał się daty premiery! Zobaczcie pierwsze zdjęcie z serialu

Oficjalnie zakończono zdjęcia do 1. sezonu serialu "Władca Pierścieni" od Amazon Studios. Dzięki temu mamy datę premiery produkcji - ta w gruncie rzeczy niezatytułowana propozycja pojawi się na Amazon Prime Video 2 września 2022 roku.

Nowe odcinki będą debiutowały co tydzień na Prime Video w ponad 240 krajach i terytoriach na świecie. Oprócz tego, Amazon udostępnił pierwsze zdjęcie z serialu "Władca Pierścieni". Poniżej możecie zobaczyć kadr, o którym w sumie nie wiemy nic:

Twórcami serialu są J.D. Payne i Patrick McKay. Serial będzie "epickim dramatem" rozgrywającym się w Drugiej Erze Śródziemia, czyli tysiące lat przed wydarzeniami z filmów "Władca Pierścieni". Produkcja rozpocznie się w czasach relatywnego pokoju, a my poznamy losy sporej obsady, która będzie musiała się przygotować na długo zapowiadany powrót Zła do Śródziemia.

Zostając przy obsadzie - ta będzie naprawdę przepastna. Główne role zagrają: Cynthia Addai-Robinson, Robert Aramayo, Owain Arthur, Maxim Baldry, Nazanin Boniadi, Morfydd Clark, Ismael Cruz Córdova, Charles Edwards, Trystan Gravelle, Sir Lenny Henry, Ema Horvath, Markella Kavenagh, Joseph Mawle, Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete, Lloyd Owen, Megan Richards, Dylan Smith, Charlie Vickers, Leon Wadham, Benjamin Walker, Daniel Weyman i Sara Zwangobani.

Jak w oficjalnym oświadczeniu twierdzą Payne i McKay:

Jak mówi Bilbo: "Myślę, że jestem gotowy na kolejną przygodę". Mieszkanie w Śródziemiu przez ostatnie kilkanaście miesięcy to była przygoda życia. Nie możemy się doczekać, by fani mogli zrobić dokładnie to samo.