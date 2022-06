Władcy wszechświata: Objawienie - serial będzie miał kontynuację

Serial Kevina Smitha był kontynuacją kultowej bajki "He-Man i władcy wszechświata" z lat 80. Jego wersja była nieco bardziej dorosła, niż oryginał i wygląda na to, że będzie jeszcze bardziej mrocznie.

Wszystko dlatego, że Netflix podczas swojego Geeked Week poinformował, że w produkcji jest już kontynuacja "Objawienia" o tytule "Revolution", która opowie nam o pojedynku między He-Manem a Szkieletorem. Twórcami ponownie będzie Mattel Television i Powerhouse Animation.

Netflix zapowiedział, że "Masters of the Universe: Revolution" będzie "kolejnym rozdziałem epickiej walki o Eternię". Będzie to opowieść po wydarzeniach przedstawionych w "Objawieniu", a głównym motywem serialu będzie pojedynek między He-Manem i Szkieletorem w "sposób, którego nigdy wcześniej nie widzieliśmy". To będzie walka między technologią a magią o los całej planety.

Na razie Netflix nie zdradził zbyt wielu szczegółów na temat obsady "Revolution", ale spodziewamy się, że Chris Wood i Mark Hamill powrócą do głównych ról, czyli kolejno He-Mana i Szkieletora.

Smith jest nie tylko reżyserem i współscenarzystą produkcji, ale także producentem wykonawczym "Władców wszechświata". Na razie nie znamy daty premiery nowych odcinków produkcji. Nie otrzymaliśmy również zwiastuna.