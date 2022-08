Wrześniowe nowości na HBO Max. Obejrzymy film "Elvis" i nowe odcinki "Rodu smoka"

Wrzesień to dobry miesiąc, by podczas coraz dłuższych wieczorów obejrzeć ciekawe filmy i seriale, które pojawią się już niedługo na HBO Max. Jakie tytuły trafią na platformę? Fanów biografii muzycznych na pewno zainteresuje najnowszy film "Elvis". Na platformie HBO Max pojawi się IV sezon serialu "Co robimy w ukryciu" oraz najnowsze odcinki "Rodu smoka". Jakie jeszcze nowości zadebiutują we wrześniu 2022 na HBO Max?

HBO Max: Nowości na wrzesień 2022 - "Elvis" i "Ród smoka". Co obejrzeć na dobry wieczór?

Jeżeli jeszcze nie wiecie, co oglądać w najbliższych dniach, to na pewno zainteresuje Was oferta HBO Max. Dużym powodzeniem cieszy się serial "Ród smoka", który jest prequelem "Gry o tron". Najnowsze odcinki pokażą losy rodu Targaryenów w okresie ich największej potęgi (niecałe 200 lat przed "Grą o tron"). Serial bazuje na motywach powieści George’a R.R Martina z serii "Ogień i Krew".

Niedawno w kinach mogliśmy oglądać film biograficzny "Elvis", który teraz będzie dostępny na HBO Max od 25 września. Produkcja zagłębia się w złożoną dynamikę między Elvisem Presleyem a „Pułkownikiem” Tomem Parkerem na przestrzeni ponad 20 lat, od początków Presleya do jego bezprecedensowej sławy, na tle zmieniającego się krajobrazu kulturowego i utraty niewinności w Ameryce. Pojawiają się głosy, że odgrywający główną rolę Austin Butler ma szanse na Oscara.

HBO Max: Premiery serialu we wrześniu 2022

Anarchiści odc. 1 (premiera 1 września, HBO)

Co robimy w ukryciu IV, odc. 1 (premiera 4 września, HBO3)

Rodzice III, odc. 1 (premiera 5 września, HBO)

Roswell, w Nowym Meksyku IV, odc. 1 (premiera 14 września, HBO3)

Kung Fu II, odc. 1 (premiera 17 września, HBO3)

Opowieść podręcznej V odc. 1 (premiera 19 września, HBO)

HBO MAX: Kontynuacje serialu we wrześniu 2022

Ród smoka (kontynuacja, HBO)

Mayans M.C. IV (kontynuacja, HBO3)

Wampiry: Dziedzictwo IV (kontynuacja, HBO)

Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem IX (kontynuacja, HBO3)

Stewardesa II (premiera finałowego odcinka 5 września, HBO)

Morderca z Pembroke (premiera finałowego odcinka 7 września, HBO3)

Rozmowy z przyjaciółmi (premiera finałowego odcinka 9 września, HBO)

Branża II (premiera finałowego odcinka 20 września, HBO)

HBO Max na wrzesień 2022: Lista filmów